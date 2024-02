Cineco Alternativo, presenta “Napoleón: Arte y poder”

Bogotá

Los días 9, 10 y 11 de febrero, un Emperador francés llega a Cineco Alternativo, el documental “Napoleón: Arte y poder” (Napoleon - In The Name Of Art), muestra una faceta desconocida de uno de los personajes más conocidos en el mundo. Napoleón, aspirante a escritor, lector compulsivo de miles de libros, fue un admirador del arte y su poder de comunicación, se vio impulsado a sus hazañas por un ansia de poder y gloria, pero también por una necesidad de conocimiento y una ambición de asociar su imagen con las grandes civilizaciones del pasado.

Dirigida por Giovanni Piscaglia, con la banda sonora original del compositor y pianista Remo Anzovino, junto con ellos está el ganador del Oscar Jeremy Irons que muestra su faceta como guía y narrador de “Napoleón: Arte y poder”. Después de Jesucristo, Napoleón es el hombre más famoso de la historia. Este documental explora la compleja relación entre Napoleón, la cultura y el arte. Como pocas figuras de la historia, él supo construir una nueva iconografía imperial y un nuevo estilo arquitectónico que permiten reflexionar sobre la relación entre el poder y el arte, y su influencia en regímenes del siglo XX y el mundo actual. Este es un recorrido único desde la Academia Brera de Milán, hasta el Museo del Louvre de París, en compañía de los mejores expertos en historia del arte.

El punto de partida de la película es la coronación de Napoleón como rey de Italia el 26 de mayo de 1805, en la catedral de Milán que representa un momento de encuentro entre el Emperador y la impresionante importancia de los siglos pasados: el mundo grecorromano, el Renacimiento e incluso la herencia lombarda, representada por la Corona de Hierro que Napoleón lució al culminar la ceremonia. Por primera vez desde entonces, el Te Deum, compuesto e interpretado para la coronación, fue transcrito, orquestado e interpretado en el Duomo durante el rodaje de este documental, recientemente encontrado entre los periódicos del Estado.

Algunos de los objetos utilizados durante la ceremonia, atributos visuales del poder, han sido restaurados recientemente: entre ellos el cetro, la mano de la justicia y el manto, confiados al cuidado del Opificio delle Pietre Dure de Florencia (el taller de semi - piedras preciosas), esta pieza documental se verá los días, 9, 10 y 11 de febrero en salas seleccionadas de Cine Colombia, un bello documento que nadie puede perderse.