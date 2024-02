Cauca

Las comunidades indígenas del Cauca le respondieron a la senadora María Fernanda Cabal tras sus afirmaciones que advierten de una “murga” que se pretende realizar en su zona de residencia en Bogotá.

Cabal señaló que “he sido informada de fuente confiable desde el Cauca, que vienen unos indígenas a hacer una murga, supongo que es desorden, invasión a mi casa, a mi barrio. Esto no se puede permitir y por eso he notificado a todas las autoridades nacionales e internacionales. Siendo oposición estamos protegidos, no más amenazas a la institucionalidad”.

El consejero mayor del Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, Yesid Conda expresó que “creemos que este tipo de aseveraciones al igual que las últimas que ha venido realizando, deben ser responsables ya que siempre se sale al espectáculo (…) Es necesario que las autoridades investigan y tomen acciones sobre la Senadora”.

El dirigente recalcó que “desde el Cric en ningún momento se ha expresado el ejercicio de poder manifestarse frente a viviendas de personas, políticos o senadores que hoy no están de acuerdo con el Gobierno del cambio. Invitamos a colocar sobre la mesa pruebas contundentes frente a este tipo de declaraciones que aumentan el riesgo a las distintas organizaciones”.

Distintos sectores políticos y sociales del país se sumaron al Cric y le pidieron a la senadora Cabal aportar las pruebas sobre estas acusaciones y de no ser así, retractarse de los comentarios expresados.