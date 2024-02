Encuentran en Boyacá tortuga bebé de más de 115 millones de años

Tunja

La región de Alto Ricaurte en Boyacá que integran los municipios de Villa de Leyva, Ráquira, Sáchica, Sutamarchán, Santa Sofía, Gachantivá y Arcabuco, fue declarado Lugar del Patrimonio Geológico Mundial por la Comisión de Patrimonio Geológico de la Unión Internacional de Ciencias Geológicas y fue allí donde los científicos al descubrir que lo que parecía ser simplemente una hoja fosilizada, es la parte interna del caparazón de una tortuga bebé de hace 115 millones de años, jamás vista en Colombia, un tesoro oculto que reta las expectativas y despierta la imaginación sobre la vida en eras olvidadas.

Héctor Palma, paleontólogo de la Universidad Nacional cuenta que, “hace cerca de 20 años un investigador colombiano clasificó unos fósiles como plantas depositados en las colecciones de la universidad nacional y cómo los encontramos, yo estaba haciendo mi Maestría en Biología y estaba estudiando plantas fósiles, pedimos permiso para revisar la colección y no encontramos características de que fueran plantas, no tenían hojas ni tallos, por eso buscamos colaboración de otros paleontólogos colombianos especialmente de vertebrados y ellos nos indicaron que podía ser una tortuga, desde ese momento empezamos a trabajar por esa línea de que no era una planta sino una tortuga”.

Héctor Palma, paleontólogo de la Universidad Nacional; Diego Cómbita, geólogo de la Universidad Nacional; Edwin Cadena, profesor de la Universidad del Rosario; Fabiany Herrera, investigador del Centro de Investigación Integrativa Negaunee, y Mónica Carvalho, investigadora de la Universidad de Michigan / Foto Suministrada. Ampliar

El experto habla de la importancia de ese hallazgo. “Por el hecho de que no es una tortuga normal, en Villa de Leyva hemos encontrado tortugas de cerca de 2 metros de largo, mientras que ésta es una tortuga bebé, lo que se denominaría una cría de cero a un año de nacida murió al poco tiempo de haber nacido y este tipo de fósiles son difíciles de encontrar porque al ser jóvenes hay pocas partes que se pueden fosilizar, entonces es un hallazgo excepcional en ese sentido”, celebró el científico.

Además de Héctor Palma, el trabajo se realizó en conjunto con Diego Cómbita, geólogo de la Universidad Nacional; Edwin Cadena, profesor de la Universidad del Rosario; Fabiany Herrera, investigador del Centro de Investigación Integrativa Negaunee, y Mónica Carvalho, investigadora de la Universidad de Michigan.