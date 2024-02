Caficultores preocupados por fenómeno del niño

Cúcuta

El fenómeno del niño está afectando la producción de café en Norte de Santander. La sequía está produciendo inconvenientes pues el agua no está llegando a los cultivos, más de cinco municipios se están viendo afectados en la región.

Domingo Torres, uno de los afectados manifestó que en algunas veredas el agua no está llegando esto va a repercutir en la producción y en la comercialización del producto.

Destacó que “en este tema ha sido muy complejo porque hemos tenido un verano muy tremendo en el tema de regar nuestros cultivos. Nos hemos visto afectados porque se van secando las matas. Este es un tema muy complejo”.

Concluyó que “hay muchos factores que afectan al café, cuando hay mucho calor puede producir rolla, y también grano que no se complementa bien y queda como le decimos jute, que no sirve. La producción se nos daña porque es un café que no va a tener buena calidad porque no va a ser muy acto”.