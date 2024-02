Los premios CPB son un patrimonio del periodismo colombiano: Gloria Vallejo

En diálogo con Hora20 de Caracol Radio, Gloria Vallejo, presidenta fundación premio de periodismo Círculo de Periodistas de Bogotá, señaló que esta semana en el día del periodista que se celebra cada 8 de febrero, se entregarán los premios CPB, “va a ser una fiesta del periodismo, los premios son un patrimonio del periodismo colombiano, será la ceremonia de la noche de los mejores en la que se da a conocer los ganadores del CPB 2024, versión número 41 y estamos contentos porque la participación ha sido masiva, ha dejado lecciones y ha enriquecido este proceso de producción periodística”. Además, detalló que, aunque es el Círculo de Periodistas de Bogotá, se reciben premios de todo el país.

Detalló que todo el periodismo está invitado a la entrega de los premios, “estarán directores de medios, periodistas de todos los medios, medios independientes, alternativos, de las redes, todo el mundo, todos los periodistas están invitados y a ninguno se le cerrará la puerta, la cual estará abiertas desde las 5 de la tarde”.

Sobre el proceso de postulación, comentó que fue sorprendente la participación de medios virtuales, el crecimiento del podcast y la participación de trabajos en medios digitales, “eso da una muestra de cómo y para dónde va el periodismo. mucho periodismo digital”, afirmó.

Resaltó que hay posturas diferentes en los trabajos que se enviaron, “esta vez el jurado tuvo nivel de dificultad porque el reglamento del CPB se está quedando corto, hay que evolucionar y entrar sobre nuevos formatos, entender que el periodismo evoluciona a pasos agigantados y que nuestro reglamento tiene que ajustarse”, de hecho, dijo que eso lo expresa el jurado en el acto, “hay que ajustarse a los nuevos vientos, a los cambios impresionantes y a la multimedia. El jurado opina por ejemplo que no se trata de prensa, radio, tv y opinión, hablan de que en el reglamento del premio debemos hablar no de prensa, sino de texto, no de radio, sino de audio y de multimedia”.