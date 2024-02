Centro zonal del ICBF en Bosa está en paro por falta de condiciones laborales

Son 60 los trabajadores que permanecen en paro desde el lunes 05 de febrero asegurando que las condiciones de trabajo no son óptimas. Los baños no cumplen con las normas técnicas, pues son solo 2 para 60 trabajadores, tienen goteras, techos dañados, y falta de ventilación.

“Esta sede no tiene ventilación, no tiene aire natural, no tiene luz natural por ningún lado y son muy frecuentes las enfermedades respiratorias entre los trabajadores. Aquí es muy normal que un lunes hayan deposiciones de ratones, bichitos en los escritorios, en fin, además del agua. Eso en cuanto a la urgencia, debido a la lluvia” indicó el director del sindicato del ICBF, Mario Florez.

El ICBF tiene 215 centros zonales en todo el país de los cuales 33 quedan en Bogotá. Son centros muy importantes porque estos brindan atención psicológica, apoyo jurídico, nutricional, pedagógico y social a los niños y a las familias que lo necesitan.

Sin embargo, las denuncias no se quedan en daños materiales, sino también en cuestiones de fondo que afectan directamente al centro zonal y a los usuarios.

“Las defensorías de familias están incompletas. La ley ordena que haya un abogado especializado en familia, un nutricionista, una trabajadora social y un psicólogo. Las nutricionistas brillan por su ausencia y hay psicólogos que se comparten con una, dos, hasta tres defensorías”.

Actualidad este centro zonal está dando citas para dentro de tres meses y en este momento si un usuario trata de pedir una cita para Bosa, no hay agenda.

Caracol Radio llegó a las instalaciones de este centro zonal del ICBF en Bosa, donde fue imposible tener acceso, pues María Elizabeth Peña, coordinadora del centro, no permitió el acceso. También hemos intentado comunicarnos con ellos a través de WhatsApp y vía telefónica, pero ha sido imposible.