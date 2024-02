En el Huila existen más de 12000 migrantes venezolanos

Neiva

Gran parte de esta población se encuentran en condición regular, al parecer se debe a una demora a nivel nacional donde los documentos que permiten la regularización, no se agilizan de manera rápida en los diferentes entes del gobierno nacional.

Esta situación hace que ciudadanos extranjeros provenientes del país vecino Venezuela, no reciban la atención a enfermedades crónicas por lo que se han incrementado las solicitudes de refugio en los últimos días en la sede de migración en la ciudad de Neiva. Actualmente se reportan 81 personas, quienes padecen enfermedades y no son atendidos de manea urgente a centros médicos por no contar con la legalidad en el país colombiano.

Para Fabiola Salame, líder en el Huila, afirmo que “estamos apegándonos a lo que es la protección con enfoque en derechos humanos, como lo es la salud primaria, ya hemos registrado cuatro casos con cáncer o enfermedades crónicas bastante grave en diferentes municipios del departamento. Adicionalmente también tenemos reportados como refugiados 5 personas que pertenecen a lo que es la Comunidad de LGTBIQ+ que evidentemente necesitan atención en salud por las enfermedades”.

A la fecha existen cerca de 800 personas que aun no han logrado obtener la documentación pertinente, para adquirir los derechos como empleo, salud y estudio entre otros benéficos.