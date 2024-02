Caso contra Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga cambia de juez

JUDICIAL

Los jueces Especializados no son los competentes para conocer de juicio en contra del excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga y su hijo David Zuluaga, procesados por el caso Odebrecht.

Así lo determinó la jueza Segunda Especializada de Bogotá, al concluir que, la fuente del presunto enriquecimiento ilícito por el que es acusado Zuluaga, fueron “coimas” provenientes de Odebrecht, es decir, actos de corrupción y esa conducta delictiva no está en el listado de delitos que contempla el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal (ley 906 de 2004).

La jueza le dio la razón a la Procuraduría y a la defensa, quienes argumentaron que, si bien es cierto que el enriquecimiento ilícito estaría en la órbita de los jueces Especializados, el origen de ese enriquecimiento, según la Fiscalía fue por cuenta de una corrupción privada y no pública, y por lo tanto, el conocimiento del caso debe ser competencia de los jueces de Circuito.

El expediente de la Fiscalía ha determinado que los documentos bancarios dan cuenta que los tres giros que hizo Odebrecht a Duda Mendoza, fue por los servicios de publicidad para la campaña presidencial en Colombia de Zuluaga 2014.

“Lo cierto es que, dicha conducta delictiva no aparece descrita como una de las atribuidas fáctica ni jurídicamente a los procesados, a lo sumo, como un hecho indicador. Reconocer entonces el lavado de activos como delito fuente del enriquecimiento ilícito de particulares vulneraría el principio de congruencia (…) En consecuencia, considera este despacho que no está llamado a conocer la etapa de juzgamiento de la presente actuación, en tanto las actividades delictivas fuente del enriquecimiento ilícito de particulares no corresponden a las descritas en el artículo 35 de la ley 906 de 2004″, recalcó la jueza.

Ahora, la Fiscalía tendrá que radicar el escrito de acusación en contra de Óscar Iván Zuluaga y su hijo en los juzgados de Paloquemao en Bogotá.