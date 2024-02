Presunto feminicida de Isabella Mesa fue trasladado de estación de Policía

Medellín

Andrés Arteaga, abogado defensor de Sebastián Villegas, el presunto feminicida de la joven Isabella Mesa le confirmó a Caracol Radio que fue trasladado desde Bello a la estación de Policía del barrio Belén tras el intento de fuga que protagonizó durante los últimos días.

Le puede interesar:

Los Robocops de inteligentes no tienen nada: secretario de seguridad

El abogado explicó que una vez se conoció la medida de detención intramural, pidieron que se hiciese el traslado en el menor tiempo posible.

“Por las condiciones en que él no estaba, porque no estaba ni siquiera en un calabozo, estaba en un pasillo. Y dos, por el tema de seguridad que los mismos funcionarios, los mismos policías me manifestaron. Vea, no tenemos el personal, tiene que tener un custodio día y noche y en efecto pues no nos da el recurso humano. Entonces, al menos en esas condiciones como tal, no podríamos”, explicó el señor Arteaga.

Por ahora están a la espera de que sea trasladado a un centro penitenciario.