Los Robocops de inteligentes no tienen nada: secretario de seguridad

Medellín, Antioquia

El secretario de seguridad de Medellín, Manuel Villa, aseguró que los equipo Sistema Inteligente de Monitoreo Integral Móvil, más conocidos como robocops, comprados durante la administración de Daniel Quintero Calle NO tienen nada de inteligente, descartando las bondades que el exmandatario había atribuido a estos equipos.

El funcionario manifestó que el equipo tiene que ser operado remotamente por una persona, al detallar que no es automático como se insinuó durante la administración pasada, donde el exalcalde Quintero incluso enfatizó que tenía reconocimiento facial y hasta predicción del delito.

“Se tiene una cámara para vigilar, lo que sucede es que si no hay quien vigile la cámara, no hay quien vigile. Estás cámaras de robocop no tiene nada y no hace la misma función que tiene una cámara de ciudad”, señaló el secretario.

Detalló que estos once equipos, que costaron hasta 354 millones de pesos cada uno, serán utilizados en eventos masivos, pero que, en funcionalidad diaria, no puede proveer resultados permanentes.