Alberto Gamero sobre Emerson Rivaldo: “Si tiene la posibilidad aquí, bienvenido sea”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, habló sobre los rumores de una posible llegada de Emerson Rivaldo Rodríguez, exjugador del equipo, luego de la derrota de sus dirigidos 0-2 a manos del Deportes Tolima en Ibagué. El samario señaló los errores que le costaron los tres puntos en el estadio Manuel Murillo Toro.

¿Su equipo se vio cansado?

“Yo vi un equipo corriendo y jugando. Nos equivocamos como habíamos visto videos, como sabíamos que Tolima había hecho goles, recuperando en el frente de ataque y nos hizo dos goles así. Antes de eso tuvimos dos o tres opciones para irnos adelante. Jugamos un partido de ida y vuelta, el aspecto físico, yo no lo meto en lo que es el juego. Nos equivocamos en dos salidas, una mala devolución de nuestro central, una perdida de nuestro volante en mitad de cancha y sabíamos que Tolima era peligroso en eso. En el segundo tiempo, el gasto lo hicimos nosotros porque queríamos llegar al gol. Tolima nos cogió mal parados, la que botó Guzmán, por estar volcados al ataque. Enfrentamos al Tolima que es un equipo que lo hace muy bien en las transiciones”.

¿Le preocupa la falta de gol?

“A mí me preocupa que el equipo no llegue. Hoy creamos opciones de gol y no las metimos, pero es más fácil trabajar eso. Eso es de tranquilidad y paciencia, lo que más nos importa a los técnicos es crear opciones. Contra Alianza botamos, pero llegamos. Hoy botamos, pero llegamos”.

¿Posible llegada de Emerson Rodríguez?:

“Emerson es un jugador que todavía no tiene equipo, está con el Inter Miami, está entrenando allá y lo que tengo entendido es que le están buscando equipo. Si tiene aquí la posibilidad, pues bienvenido sea. Es un jugador que ya nosotros conocemos, que él conoce y si se da la posibilidad aquí lo recibiremos con los brazos abiertos”.

La vuelta de Daniel Ruiz

“Teníamos presupuestado que Ruiz no jugará los 90 minutos. Iba a entrar por uno de los dos, pero por izquierda se desenvuelve mejor. Largacha estaba más incisivo que Beckham y opte por el cambio. Ruiz iba a entrar por la mitad o por algún extremo y opté por Beckham”.

Los lesionados

“Lo de Mackalister es muscular, pero las lesiones se presentan en un partido así entrenes o no entrenes. Eso pasa en el fútbol y estás expuesto a eso. El año pasado terminamos sin un jugador lesionado a nivel muscular, estamos tratando de tener el menor número de jugadores lesionados posible. No queremos equivocarnos, faltan muchos partidos, queremos tener el equipo completo y entero”.