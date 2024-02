Armados realizan intimidaciones en medio de una actividad que comprometía a niños

Cúcuta

Momentos de mucho temor vivieron los habitantes del barrio Belén en Cúcuta donde se presentó un caso de intimidación en medio de la actividad de la fundación Acción Social Ideal que buscaba llevarle una noche de cine a los niños, sus organizadores fueron intimidados.

Los videos que empiezan a circular a través de redes sociales revelan el momento en el que de forma rápida algunos adultos y niños empiezan a recoger sillas y a finalizar una actividad que se habían planificado con el fin de beneficiar a más de cincuenta menores.

Arbey Botello, líder comunal en el barrio Belén narró a Caracol Radio que esta situación ya venía registrándose previamente cuando empezó a ser perseguido por una motocicleta que lo siguió hasta llegar al lugar del evento y que posteriormente desde un vehículo les lanzaron advertencias.

“Yo siempre he hecho actividades sociales, y no necesito pedir permiso a grupos al margen de la ley, no necesito permiso para hacer el bien. Llevo siete años y nunca había pasado esto. Como en el tiempo de antes nos tocó salir”.

Insistió en que las bandas, y organizaciones al margen de la ley se están fortaleciendo en esta ciudadela “esto debe ser un eco a nivel nacional, porque las bandas se están fortaleciendo. Grupos como el ELN y Disidencias que están por acá aledañas”.

Narró que “este es un sector tranquilo, en el año 2005 tuvo su momento bastante complejo, pero ya actualmente no es un sector peligroso”.

Dijo además que “yo estaba en mi moto y pensé que me iban a robar porque me estaban siguiendo y me asusté. Como iba acelerado no me pudieron alcanzar. Luego se me pasó el tema, y cuando llegamos al lugar, en pocos instantes llegó un carro con esa misma moto. Se nos acercaron y nos exigieron que debíamos salir en media hora, al director de la fundación, y que iban a volver en media hora y que, si estábamos, debíamos asumir las consecuencias”.

Pese a la presencia de miembros de la Unidad Nacional de Protección a cargo de uno de los líderes de la fundación el ambiente se tornó tenso, por lo que debieron abandonar el lugar. Por ahora, están solicitando toda la atención de las autoridades frente al caso.