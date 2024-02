Imputarán cargos a exalcalde de Chipaque por presunto abuso sexual

JUDICIAL

La Fiscalía imputará cargos al exalcalde de Chipaque, Cundinamarca, Camilo Albeiro Pardo Muñoz, por presuntamente haber abusado sexualmente de una exfuncionaria de esa alcaldía.

La audiencia quedó programada para el 14 de febrero a las 8:00 am, ante un juez de Bogotá.

Citación de imputación de cargos en contra del exalcalde de Chipaque, Cundinamarca, Camilo Albeiro Pardo Muñoz, Ampliar

Supuestamente, en diciembre de 2023, la víctima compartió unos tragos con el exalcalde Pardo Muñoz y varios exfuncionarios, luego la llevaron de Chipaque a Bogotá y, según su relato, al día siguiente cuando despertó estaba desvestida.

Según reposa en el expediente, hay exámenes médico médicos que confirmaría que la mujer habría sido abusada.

En un comunicado, el exalcalde Camilo Albeiro Pardo Muñoz, aseguró que demostrará su inocencia y que los hechos atribuidos en su contra no son ciertos.

“Esto es una oportunidad que la vida me da para poder demostrar mi inocencia, la casa de mi mamá fue apedreada y varios de mis familiares más cercanos amenazados. En mi caso yo mismo he venido siendo señalado de forma injusta y sin tener el derecho a la réplica o la defensa, por ello me encontraba a la espera de la fecha de audiencia, en el que sin duda un juez imparcial conocerá los hechos reales de la situación”, precisó Camilo Pardo al ser notificado.

La defensa técnica también asegura que cuenta con el material probatorio obtenido de manera legal para demostrar la inocencia del exmandatario.