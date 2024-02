Concejales de Neiva crean Comisión Accidental en Búsqueda de la Verdad y Reconciliación

Neiva

En la sesión realizada el día de hoy en la Corporación Concejo de Neiva, fue invitada Andrea Jiménez Silva, representante legal y directora del Observatorio Surcolombiano de Derechos Humanos, con la que se pudo evidenciar que existen numerosas víctimas en el departamento del Huila, especialmente en la ciudad de Neiva de desaparición forzada por aparentemente la fuerza pública.

Con fotografías de algunas personas que se encuentran desaparecidas y la intervención de algunas víctimas, el Concejo de Neiva, conoció de primera mano que la lucha de las mismas, vienen desde hace varios años y que no se da respuesta a la mayoría de las peticiones.

Algunos familiares de los desaparecidos indican que los cuerpos pueden estar en el Cementerio Central de la ciudad, pero que por tramitología no han podido determinar con certeza esa afirmación. Hoy, gracias a la JEP, se abre una posibilidad para honrar a sus familiares fallecidos en extrañas condiciones.

Una de las víctimas es Linda Paola Medina Charry, hermana del estudiante Tarcisio Medina Charry, según ella, desaparecido por la Policía Huila indicó, :”Hoy la concejala Lourdes Mateus, nos abre las puertas del concejo de Neiva, para venir a contar un poco la historia del proceso que hemos tenido de búsqueda de nuestros familiares desaparecidos y como ese proceso se ve totalmente relacionado con el cementerio central de Neiva, parte de nuestras historias, están dentro de ese cementerio porque allí durante muchos años se ha permitido que entren a depositar cuerpos de personas no identificadas, algunas víctimas del conflicto armado que no tenían en ese momento, supuestamente dolientes, pero que en realidad sus familias las estábamos buscando y nunca fuimos avisadas de la posibilidad de encontrarlos en ese espacio… queremos rescatar esa memoria que se encuentra en el Cementerio Central, que no siga siendo manejada solamente por la curia, por la iglesia que nos han cerrado muchas puertas para poder recuperar los cuerpos de nuestros familiares”

Eloisa Lamilla Guerrero, antropóloga, investigadora del patrimonio funerario y que viene trabajando hace 15 años en el reconocimiento de la investigación y la divulgación de todo el patrimonio cultural, material e inmaterial que tiene el cementerio central de Neiva, tuvo participación durante la sesión y fue clara en indicar que, “…La invitación al concejo fue justamente para pensar el cementerio central como un lugar de memoria histórica para la ciudad con un énfasis especial también a resarcir y a reparar a las víctimas del conflicto armado, muchas de ellas, familias campesinas y mujeres cabezas de hogar de procedencia muy humilde a quienes les desaparecieron a muchos de sus familiares por diferentes razones y que aún, hoy están buscando respuestas y están buscando esos cuerpos para hacer los procesos de duelo y también de despedida que todos los seres humanos merecen”.