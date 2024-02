¡Chao Diamante! Azotado por la delincuencia y quedó por fuera del ‘plan candado’

Bucaramanga

Residentes del barrio Diamante le hacen un llamado al alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, luego que el barrio quedara por fuera de los espacios que se van a intervenir para ejecutar el ‘plan candado’ en la ciudad.

Miguel Santamaría, presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del barrio Diamante, rechazó el hecho de no haber sido incluidos en los espacios que se van a intervenir para aplicar este programa. Esto, luego que se diera a conocer que ni la comuna 10, ni 11 fueran incluidas.

#Bucaramanga | Habitantes del barrio Diamante ll le hacen un llamado al alcalde de Bucaramanga luego que el barrio quedara por fuera de los espacios que se van a intervenir con el 'Plan Candado'. pic.twitter.com/mq5Ebhwlf4 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) February 2, 2024

en ese plan candado primero que todo este barrio debe tener un CAI, se que no nos l o van a dar, lo seguimospidiendo, pero hay que aumentar el pie de fuerza y el patrullaje, los ladrones ya están advertidos que aqui no va haber plan candado ni seguridad

le pedimos al sñeor alcalde que por fvaor nos tengan en cuenta a todos lo sbarrios, porqe hay dos barrios de la comuna 10 yestamos indefensos,

Un importante sector del sur de Bucaramanga quedó excluido, pues Fontana y Provenza son dos de los barrios que también quedaron por fuera de estás medidas. En el caso de Diamante el presidente de la JAC dijo que incluso para la fecha debían haber empezado la remodelación del parque en diamante 2 y al momento solo quedó el contrato volando y sin ejecutarse.

aqui ña mauoria de la spersona sosn adultos mayore,s nos sentimos frustrados y abandonados

porque ese fue el estandarte de el fue el plan candado y seguridad y quedamos por fuera del candadito

si ud mira las estadisticas de llamadas de diamante 2 por hurtos, tracos y todo el diamante está por enicma, entre otras porque hay mucho desplazado por es aparte

reciclados, indigente y eso no se veía, en todas la calles, locales, negocios, alo que no se vepía y eso que etsoy pendiente y voy mucho a al alcaldia y he ido cualquier cantidad de veces, y como sería que no nos tienen en cuenta en el desuensto el 20 en impuesto predial, tambien quedamos por fuera, o sea nosotros no existimos.