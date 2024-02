Alfredo Arias sobre la derrota ante Junior: “Nada justifica que defendamos tan mal”

La victoria ante el Deportivo Pereira fue tan solo un espejismo de lo que ha sido el pasado reciente de Medellín. Desde que comenzó la Liga, el equipo demostró su principal falencia en la defensa, demostrando ser su punto débil, que de hecho se le ha mostrado así desde hace años.

El técnico Alfredo Arias fue crítico en la derrota de su equipo 3-0 a manos del Junior, que una vez más demuestra lo inseguro que es en el fondo. “Un partido que otra vez nos ponemos a perder muy fácil. Ni siquiera con el mérito del rival, que juega bien y tiene buenos jugadores. Ni siquiera tuvo que echar mano a eso porque estábamos perdiendo a los cuatro minutos por una falla nuestra. Empezamos el segundo tiempo porque recompusimos, emparejamos, tuvimos chances y nos convierten en el segundo tiempo”.

Una vez terminó el partido, el uruguayo aceptó en gran parte la culpa en la desastrosa derrota ante el equipo barranquillero, que si antes estaba en deuda con la diferencia de gol, ahora tendrá que remar mucho más. “Hablé con mis jugadores y les dije a todos que el qué más responsabilidad tiene soy yo, seguramente es un patrón que fue en Bogotá y acá otra vez”, añade el timonel.

La desconcentración en los primeros minutos ha demostrado ser un mal endémico no solo de Independiente Medellín, sino de los equipos del fútbol local, incluyendo la Selección Colombia, y dentro de las declaraciones de Arias, reconoce ese gran error que tienen que mejorar.

“Le dije a mis jugadores que este es un campeonato muy largo. Por ejemplo, el semestre pasado en la misma cantidad de partidos teníamos cuatro puntos, teníamos uno más. Nada justifica igual que nosotros defendamos tan mal, y principalmente en los primeros minutos, eso es una cuestión que vamos a tener que analizar y corregir. Lo que tenemos es que tranquilizarnos de adentro hacia afuera, y volver a ser un equipo competitivo. El lunes tenemos un partido en nuestra cancha y hay que ganar o ganar”.

El replanteamiento del sector defensivo

“Lo primero que me preocupa es cómo defendemos, lo que pasa es que me gusta defender lejos de mi arco, y las veces que me toque hacerlo cerca, sea hacerlo muy intensamente. Normalmente, nosotros manejamos una media de goles en contra que no tiene nada que ver con esto que hemos vivido estos dos partidos. Nadie vive del pasado, lo que toca es vivir del presente. El presente es este, volvimos a perder y debemos fortalecernos nosotros, para ganar sí o sí en el próximo partido”.

Recuerdos de la final y la recuperación del camino

“Resabio siempre quedará cuando se pierde por penales una definición, pero somos jugadores de fútbol, y entrenamos eso todos los días. Somos seres humanos y también entrenamos eso, todos los días perdemos algo. Hay que levantarse al otro día, respirar fuerte e ir por lo próximo y no rendirte. Es más errores de todos, incluido yo de primero, estamos cerrando en algo que se debe corregir, y eso se hace entrenando, levantando la cabeza y yendo a la próxima más fortalecidos”.

Medellín volverá a jugar el próximo lunes cinco de febrero a las 8:20 PM, cuando reciba al Deportivo Cali por la cuarta fecha del campeonato.