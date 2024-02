Sin rastro de Valentina Vergel: familia clama por liberación de joven secuestrada

Desde las 6 de la tarde de este miércoles, 31 de enero, decenas y decenas de ciudadanos en Ocaña, Norte de Santander, se reunieron en la Plaza Parque 29 de mayo, todos alrededor de la esperanza y la luz de las velas, para pedir por la pronta liberación de Ana Valentina Vergel.

La joven de 21 años, estudiante de psicología, fue secuestrada el pasado domingo 14 de enero y desde entonces su familia no sabe nada de su paradero. No ha habido llamadas exigiendo un rescate, pruebas de supervivencia, un mensaje o cualquier señal que le ayude a entender a su familia donde puede estar.

En conversación con Caracol Radio, Jimmy Rueda, tío de la víctima, narró que los hechos ocurrieron cuando un grupo de hombres fuertemente armados, interceptaron a Valentina y a tres de sus amigas, en la vereda Cimarrón, en la jurisdicción de Río de Oro (sur del Cesar).

“Ella estaba con tres amigas, salieron de un balneario y restaurante muy temprano ese domingo. Salen normal, en el carro y hacen el retorno en la troncal, se vienen hacia Ocaña. Sin embargo, a ellas las interceptan en un lugar que se llama la Bomba de los Andes, en la entrada del Cimarrón”, narra el tío.

Según las versiones que se han conocido por parte de las amigas de Valentina, “en ese lugar las alcanza una moto roja y poco a poco esta les fue cerrando la vía. La joven que iba conduciendo el automóvil, baja el vidrio y le dice al tipo de la moto que le va a rayar el carro. En ese momento el tipo saca un arma y las intimida”, cuenta Jimmy.

Los sujetos de la moto, según el testimonio, llevan a las jóvenes a una trocha y en ese lugar es donde dividen a Valentina del grupo. “A ellas no las conducen lejos de la trocha, sino que las dejan en la troncal. Ahí es donde a mi sobrina se la llevan y quedan las otras muchachas con dos sujetos”.

El tío de la víctima asegura que en el momento que las jóvenes se encontraban en la carretera, pasaron unos ciudadanos que se dieron cuenta de lo que estaba pasando. “Cuando los sujetos estaban intimidando a las compañeras de mi sobrina, pasan unas personas y se dan cuenta de que algo malo está pasando y llaman a las autoridades. La Policía hace la reacción y empieza un intercambio de disparos con los delincuentes”.

¿Qué dice la Policía?

La versión del familiar de Valentina concuerda con la que tienen las autoridades. El coronel Eduardo Chamorro Pinzón, comandante de Policía del Cesar, aseguró que, “un ciudadano informó al cuadrante vial número nueve de la Policía de Tránsito y Transporte sobre un posible hecho delictivo. Al llegar al lugar, se presentó un intercambio de disparos con los delincuentes, quienes dejaron abandonado uno de los vehículos con las tres amigas que acompañaban a la joven secuestrada”.

Según el oficial, “ellas no sufrieron daños en su integridad física. Realizamos operativos coordinados para lograr la pronta liberación de la joven secuestrada”.

No obstante, la búsqueda aún no tiene resultados. El Gaula de la Policía informó a Caracol que, “aún continúa la búsqueda con un componente interinstitucional, realizando indagaciones, actividades de inteligencia y en terreno con los pobladores”.

Tras un consejo de seguridad que se llevó a cabo en el Cesar, las autoridades ofrecieron 30 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de la joven. No obstante, nada ha sido suficiente.

Sin rastro

“Las versiones que nos han entregado no cuadran. Unas personas nos dicen que a Valentina se la llevaron en un automóvil, otros que en una camioneta con cabina y que la camioneta la dejaron botada, pero no aparece nada. Se pierde el rastro en esa trocha y en esa región y lo único que tenemos es absoluto silencio, nadie nos ha llamado por una recompensa, no sabemos nada”, aseguró el familiar de la víctima.

Cabe mencionar que la zona donde se registró el plagio está bordeada por la subregión del Catatumbo, donde según las autoridades operan estructuras del Clan del Golfo, disidencias de las Farc, miembros del Eln y delincuencia común.

Así mismo, no es la primera vez que la familia de Ana Valentina ha sufrido por este flagelo. Su padre fue secuestrado en 2019 y rescatado por el Gaula y la Fuerza Aérea. Su abuelo fue secuestrado en 2013 y sigue desaparecido en Norte de Santander.

Hoy decenas de personas piden por la liberación de la joven y que las autoridades actúen para dar con su paradero. Si tiene información, puede contactar a la línea 165 del Gaula de la Policía.