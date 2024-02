Jhon Largacha tras su primer gol con Millonarios: Pensé en Diosito, mis papás y mi novia

Millonarios no pudo pasar del empate con Alianza FC en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Entre las cosas para rescatar del equipo de Alberto Gamero estuvo la actuación del joven extremo Jhon Largacha, quien convirtió su primer gol con el equipo.

Largacha, araucano de 20 años que se sumó al grupo el semestre pasado proveniente de Bogotá FC, ha recibido distintas oportunidades en el comienzo del presente año tras las distintas lesiones que han azotado al plantel Embajador.

“Mucha felicidad marcar el gol, marcar un gol en Millonarios, el primero, el segundo como profesional, siempre es una alegría grande”, comentó al final del compromiso Largacha, quien se ubicó sobre la banda derecha del sector de ataque.

Sobre su anotación, explicó: “el balón queda en el tiro de esquina y como que la rechazan, (Jorge) Arias de primera la mete, pero entonces el balón no pasa, la intenta meter otra vez y yo veo, me queda plena y, pues remate”.

Sobre los jóvenes extremos que han podido surgir desde Millonarios en los últimos años, comentó: “yo pienso que el futbolista cuando está en divisiones inferiores siempre piensa en llegar y uno llega con esa hambre. Uno siempre viene con esa hambre de remar y hacer las cosas bien. Esos son los resultados de todo esto”.

Mientras que de su anotación, comentó quiénes fueron las primeras personas que se le vinieron a la cabeza. “Diosito, siempre me ha mantenido, una promesa y me lo prometió y me cumplió, entonces me vino Diosito; segundo mi madre y mi papá, y mi novia”.

Millonarios perdió al capitán David Mackalister Silva en los primeros minutos del juego, al respecto, comentó: “siempre es algo duro, porque Macka siempre es mucha presencia y siempre es difícil jugar sin él, pero entonces el grupo supo llevar eso y lo hicimos bien”.

Largacha reconoció que para el equipo no es fácil afrontar tantas lesiones. “En lo grupal no es un buen momento, porque muchas lesiones no es tan bueno, pero sí está la posibilidad y siempre hay que seguir trabajando con humildad y mucho sacrificio para que las cosas se sigan dando”.

Finalmente, del próximo rival del equipo capitalino, Deportes Tolima el próximo sábado en Ibagué, comentó: “un grupo muy fuerte, pero Millonarios también se prepara fuerte para ese tipo de partidos”.