Francisco Meza: “En la interna del Cali no se habla ni se piensa en el descenso”

Francisco Meza es una de las caras nuevas del Deportivo Cali para la temporada 2024. En diálogo con El Vbar Caracol, el experimentado defensor reconoció que se siente “muy bien” en el equipo, a pesar de las amenazas de los últimos días de parte de un sector de la hinchada. Asimismo indicó que por lo pronto no se piensa en el descenso, sino en clasificar a las finales del campeonato.

Sobre la ausencia de los hinchas en Palmaseca, mencionó: “A mí en lo personal me encanta jugar con público y sé que a mis compañeros también. A muchos les gusta, a otros les dará igual. En general, la gente quiere que nuestra hinchada esté para generar presión, ese compromiso de ellos hacia nosotros y de la misma forma en caso contrario. A fin de cuentas, esto lo sacamos todos adelante”.

Finalmente, el zaguero central recordó con agrado su pasado por Independiente Santa Fe. En este orden de ideas dijo que sus mejores entrenadores fueron Gustavo Costas y Gerardo Pelusso, así como reveló una anécdota que involucra al entrenador uruguayo y a Yerry Mina.

Presente en el Cali

Feliz y agradecido en el club

“Estoy feliz de estar en esta gran institución, mi familia también está contenta de estar acá y tener esta linda oportunidad. El grupo es muy bueno, cuenta con buenas personas y en cuanto a la clase de jugadores, son impecables. Tenemos un gran equipo, queremos consolidar una idea, conocernos día a día, obtener ese entendimiento dentro y fuera de la cancha. Vamos por buen camino y aunque hemos cometido errores, no hemos perdido nunca la calma. En los momentos difíciles hemos sabido administrar. Tenemos 5 puntos, esto recién empieza y esperamos estar en los primeros lugares, sin desconocer el momento por el que pasa la institución administrativa y deportivamente. Sabemos que los resultados irán cambiando esto”.

El descenso no los preocupa

“No pensamos tanto en el descenso. Cuando se habla de eso acá, es más que todo por los periodistas, pero es normal. En la interna del club no se habla ni se piensa en eso. No se desconoce, pero acá lo importante es mirar hacia adelante. Si vamos todos en la misma dirección, saldrán los resultados. Eso algjaá a uno de esa situación incómoda. Yo acepté este reto porque es una institución grande, que ha confiado en mí, que me abrió las puertas después de una para que tuve. Me gusta el proyecto y sé que puedo dar lo mejor de mí para que el club esté donde debe estar… Queremos estar adelante, clasificar, porque eso te aleja del descenso. Si no clasificamos, sabemos que se va a complicar un poco la situación. El ambiente del grupo es hermoso. He estado en varios clubes y acá me he sentido muy cómodo, estoy feliz. El día a día lo disfrutas, estar en el predio es muy chévere, es acogedor desde que llegas hasta que te vas”.

Amenazas de un sector de la hinchada

“Ahora que uno está más grande y lo involucran a uno algunos temas deportivos y administrativos, la idea es estar con el compromiso del trabajo y estar llevando a los compañeros a la confianza de que las cosas saldrán bien. El profe (Jaime de la Pava) es una persona tranquila. Acá en el club han tomado cartas en el asunto (por las amenazas) y la verdad a nosotros nos compete el tema deportivo. Sabemos que vamos a ser los primeros señalados por lo que se hace en cancha, de ahí el compromiso que debemos tener. Eso les digo a mis compañeros, que estemos comprometidos. Es hermoso ganar en un club grande, la responsabilidad es gigante. Hay que estar tranquilos, sabemos que tenemos un excelente grupo, trabajamos bien y tenemos excelentes jugadores. Este año será de bendición para nosotros, haremos las cosas muy bien”.

Pasado deportivo

Los entrenadores que lo marcaron

“El profe Costas y el profe Pelusso. Me entendí muy bien con ellos y entendí rápidamente su mensaje, además que jugaron en mi posición. Tuve más diálogo con estos dos entrenadores… En México, de los seis años que estuve, en cinco trabajé con el Tuca (Ferretti). Fue fácil adaptarme por lo que el club traía una base de hace muchos años. El tipo es muy exigente, pero eso mismo lo hacía interesante. Manejaba un tema psicológico inverso, porque cuando ganabas, estaba serio, como de mal humor; en cambio, cuando perdíamos, llegaba riéndose y haciendo chistes. Al inicio es un poco extraño. Yo estaba lesionado cuando llegué a Tigres y él me dijo que me había traído para que conociera el club y así cuando jugara estuviese adaptado. Así pasó. Duré 4-5 meses recuperándome y ya cuando estuve bien conocía la interna del equipo”.

Anécdota en Santa Fe

“En México estuve siempre alternando; en Santa Fe, con Yerry (Mina), consolidamos un año completo jugando y eso fue muy importante para mí. Antes había estado con Valdés y Centurión, pero con Yerry consolidamos una buena pareja. Tuvimos esa comunicación con el profe Costas. Cuando llega el profe Pelusso nos reunió, nos dio esa confianza, nos habló, confiaba en el trabajo y en nuestro momento. Incluso nos dijo que nos íbamos a convertir en los mejores centrales de Sudamérica, que podíamos ganar la Sudamericana. Para nosotros fue importante esa confianza y lo palsmamos en el terreno”.