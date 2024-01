Premiado restaurante “1621″ de Cartagena continúa sorprendiendo en 2024

Luego de más de tres años de hacer la reapertura del renovado “1621″, el restaurante no deja de sorprender con una propuesta gourmet que resalta los sabores y las texturas de los productos locales en un único menú degustación de altura que se ha convertido en lo más innovador de la escena gastronómica de Cartagena.

Desde este miércoles 31 de enero el restaurante cambia su menú, pero no su concepto de una cocina gourmet que cuida cada detalle, con un alto nivel de servicio, perfección de la cocción, texturas y maridajes que realzan el paladar con una impecable selección de vinos y destilados de la cava del restaurante, que se ha mantenido en la lista de los mejores de la reconocida revista Wine Spectador.

Además, su concepto innovador lo llevaron a estar en los primeros puestos en los premios Travelles’ Choice Best of the Best 2023 en tres categorías, siendo el SEGUNDO mejor del mundo y de Suramérica en FINE DINING y por primera vez entró a la categoría DATE NIGHT, en SEGUNDO lugar, a nivel mundial. Junto con este reconocimiento, el 1621 está dentro la lista de los 100 mejores restaurantes en el mundo en los Luxury Livestyle Awards.

“El restaurante 1621 es toda una experiencia desde la llegada de nuestros comensales a un lugar mágico con una historia de más de 400 años cuando era el comedor de las hermanas clarisas y luego cuando inicia el servicio pueden deleitarse con recetas únicas, en donde los productos locales llegan a su máximo potencial en sabor y textura, llevando a nuestros clientes en cada tiempo de la cena a una nueva dimensión gastronómica”, afirma el chef ejecutivo del Sofitel Legend Santa Clara Dominique Oudin.

“Es una propuesta gastronómica moderna más evolucionada y diversa con más sabores y técnicas novedosas para disfrutar de una experiencia gourmet, en donde los detalles son lo más importante al momento de preparar y servir cada menú”. Agrega el chef.

Para este nuevo menú degustación, la Sommelier Ana María Buitrago propone maridajes únicos que resaltan los sabores de origen local. Ha elegido un vino específico para cada plato, para viajar por diferentes regiones del mundo, como Alemania, Argentina o Brasil. Para los amantes de los vinos considerados íconos en la cultura vitivinícola, está la opción de maridaje premium, dónde cada copa de vino representa la historia de regiones únicas como Champagne en Francia o Tokaji en Hungría.

Su oferta gastronómica consta de sofisticados platos que potencian los sabores de los productos locales. Se sirve un único menú degustación para descubrir poco a poco los ingredientes y vivir una experiencia gastronómica en 6 ó 10 tiempos con o sin maridaje. El restaurante abre sus puertas de miércoles a domingo desde las 6:30 pm a 12:00 H., siendo la última reserva a las 9:00 pm. Es un menú recomendado para adultos.