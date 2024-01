El desastre en el que dejaron a Savia no tiene presentación: Federico Gutiérrez

Medellín

El alcalde de Medellín entregó un balance preliminar preocupante sobre Savia Salud. ‘Fico’ insistió que hay grandes responsabilidades de las anteriores administraciones en la situación actual de la entidad.

“Yo sí tengo que dejar algo muy claro, es que el desastre en el que dejaron a Savia no tiene presentación y aquí hay una responsabilidad grande de los gobiernos anteriores en términos de administración municipal de Medellín y gobernación de Antioquia”, señaló Federico Gutiérrez.

Según relató Gutiérrez, en el 2019 Savia Salud generaba utilidades por 129 mil millones de pesos y hoy está intervenida por el Gobierno Nacional.

“La salud no puede seguir siendo un negocio para unos corruptos, para políticos corruptos y no puede seguir siendo un negocio para algunos empresarios corruptos que se están lucrando de la salud, es que no es normal lo que ha pasado”, aseguró ‘Fico’.

El alcalde de Medellín recordó que Savia Salud atiende a 1.700.000 usuarios y que, en general, son las personas con menos recursos en Antioquia.