¿Cómo puede el gobierno enfrentar los escándalos judiciales?

En Hora20 el análisis al efecto que está generando en el gobierno de Gustavo Petro los distintos procesos judiciales que rodean a figuras de su círculo cercano y la influencia que esto tiene sobre la gobernabilidad, así como lo que publican los medios internacionales sobre esta realidad. Después una mirada al cese al fuego con el Eln que por ahora solo se prorrogará por siete días. Por último, el complejo panorama político en Venezuela y el silencio de Colombia.

La constelación de escándalos que según The Economist rodean al presidente Gustavo Petro parece que no se detienen. Este martes el fiscal encargado del caso de Nicolás Petro, Mario Burgos anunció que se le imputarán nuevos delitos al hijo del presidente, esta vez por la firma de unos contratos en los que presuntamente habría incurrido en delitos como peculado, falsedad en documento y firma de contrato sin cumplimiento de requisitos, esto durante su gestión como diputado del Atlántico. El fiscal también señaló que se solicitará medida de aseguramiento en contra de Petro Burgos. Estos nuevos procesos salen después de la imputación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos y el supuesto recibimiento de dineros de figuras del narcotráfico que él se habría quedado, pero que presuntamente irían a la campaña de Gustavo Petro; por este caso se espera que entre el 29 y 30 de abril inicie la audiencia preparatoria para el juicio.

Estos escándalos estarían arrojando una sombra inminente sobre el resto del mandato de Petro y le genera carencias para influir políticamente para impulsar las reformas, esto según una publicación de la revista The Economist el pasado jueves en el que se plantea que la situación de su hijo, su hermano, el gerente de su campaña y su antigua jefe de gabinete lo hace caer en una constelación de escándalos que afectan su gobierno, “la esperanza sobre su gobierno se está desvaneciendo” y aseguran que este olor a narcodinero en su campaña, sea probado o no, contradice los objetivos de Petro en campaña y lo debilita como presidente.

Lo que dicen los panelistas

Gabriel Cifuentes, abogado, exsecretario de Transparencia de la presidencia, profesor universitario y columnista, resaltó que estos escándalos que enfrenta el gobierno son como una seguidilla de golpes a la legitimidad del presidente, “hacen daño, eso es importante porque puede haber varias lecturas: afecta la legitimidad de un Gobierno que prometió cambiar prácticas y esto hace mella en una porción del electorado y de otro lado, sí afecta la legitimidad y la erosiona”. Manifestó que esta situación lleva a que el Presidente salga a la defensiva, algo que le consume mucha energía y capital político, “implica que esté más concentrado en la defensa en estrados judiciales para que no minen la legitimidad, que en la ejecución de su plan de gobierno”. De otro lado, dijo que esta seguidilla de escándalos le da al Presidente la posibilidad de fortalecer la idea de persecución judicial, que ha sido más investigado que otros y que por eso es necesario avanzar en la elección de fiscal.

Sobre ese tema, dijo que esa elección es fundamental porque impacta la gobernabilidad del presidente, “son seis más de Mancera, terminan acabando con segunda legislatura de Petro, llega el tercer año del congreso y el ritmo es a otro nivel”.

María Teresa Ronderos, periodista, columnista en El Espectador, directora del Fondo Latinoamericano de Investigación Periodística, recordó que este es un Gobierno que sale de la lucha anticorrupción, “Petro ha peleado en el Congreso contra los contubernios en sectores financieros, el Ejército y él llega a la presidencia con una especie de cuaderno en blanco de ayúdenos a acabar con corrupción”, además, dijo que la lectura del gobierno es que la situación de corrupción es grave y que la Fiscalía ha ayudado poco en esto, “el gobierno creo que no ha contado lo que hace contra la corrupción, eso no se lo cuenta a la gente y no hay ni idea”. Sobre el caso de Nicolás Petro, dijo que los cargos levantan sospechas terribles, pero se preguntó por qué tanta celeridad en estos casos y no en otros que requieren pronta investigación.

Sobre la elección de fiscal, dijo que, si el gobierno logra cambiar fiscal, si se nombra nueva fiscal, “una persona más centrada en la justicia, eso ayuda mucho a empezar a desmontar esta especie de contubernio corrupto en el que está el país”.

Para Ariel Ávila, senador de la república e investigador en temas de conflicto, esto es un viacrucis para el gobierno, “en abril esto vuelve y se abre, estaremos en plenas reformas en Congreso y es un nuevo terremoto, debilita al gobierno y se prevé que este semestre sea duro en legitimidad, más allá de si plata llegó o no, eso toca al presidente y determinar lo que dice The Economist está por verse”. También señaló el rol de la Fiscalía, “cualquier cosa que se haga si para abril ya está la nueva fiscal o hay interinidad, cualquier cosa en la Corte, en Fiscalía, en lo que diga el gobierno, es un debate político; es imposible que esto no se politice, aunque algunos lo verán como persecución o como indulgencia”.

Resaltó que la gobernabilidad depende de temas como el revolcón ministerial en el que se sienta un timonazo, así como las prioridades en la agenda del gobierno, “si volvemos a tener todo el tema de reformas todas a la vez, si se paraliza el Congreso, la relación con alcaldes y gobernadores; anticipo que tanto la terna como la gobernabilidad de Petro acompañará todo el año al gobierno y el primera llamado es en abril”.

Carlos Augusto Chacón, abogado, magister en seguridad y estudios políticos y director ejecutivo del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga, comentó que una cosa es legitimidad del gobierno y si la plata entró o no a la campaña sobre el financiamiento de campañas presidenciales, “ahí viene cómo se busca mantener la legitimidad atacando la institucionalidad; el tema no es de un ataque del presidente o su hijo ni decir cómo no se ha investigado lo otro, todo se tiene que investigar, eso de estar atacando la Corte para legitimar cuando después se decía que tomen tiempo; se espera es un respeto por la justicia”.

Sobre la construcción de gobernabilidad, dijo que muchos alfiles y los que están por convicción, se mantendrán firme, “pero tocará ver qué pasa con otros partidos y figuras en el congreso ante la presión de los propios partidos o los medios y si se retiran los apoyos”.