Grupo empresarial Catalítico traerá nuevos aires al diario La Opinión

Cúcuta

En los últimos días los ojos de Norte de Santander se concentran en el diario La Opinión, por los cambios que trae consigo la compra de este medio de comunicación tradicional en la frontera.

Caracol Radio dialogó con Cristian Bervel, CEO de Catalítico, la empresa que adquirió el rotativo, y que se prepara para cosas nuevas, entre ellas, el fortalecimiento de áreas digitales como estrategia para una mayor difusión del medio.

Fue enfático al manifestar que la historia empezó cuando llegaron como consultores y terminaron como compradores.

Las primeras palabras del empresario fueron de gratitud con los trabajadores y los lectores, destacando que “arranco dándole el agradecimiento a esta tierra, que durante todo un año fue diligente. Hasta llegar a la adquisición de La Opinión me han hecho sentir como en casa. Puedo decir que soy un costeño con un afecto en Cúcuta, por su gente, ya el pastel de garbanzo hace parte de mis gustos culinarios”.

Fue más allá y resaltó que “es un proceso muy bonito y probablemente la audiencia no me va a referenciar de forma directa, pero llevo quince años, la mitad de mi vida en los medios de comunicación, yo siempre he dicho que he madurado a punta de periódicos, como los aguacates, mi carrera empezó justo cuando estaba en la adolescencia como carga cables en estaciones de Caracol Radio en Barranquilla”.

Explicó además que entre los tutores que lo han acompañado a lo largo de su carrera profesional están Ernesto McCausland con quien conoció sobre el mundo de los medios impresos a su paso por el diario El Heraldo “siendo el responsable de la estrategia digital del periódico, allí estuve en el Heraldo por un espacio de diez años en diferentes posiciones, inclusive como gerente nacional de negocios, luego tuve un par de años en el canal uno en Bogotá, y ya en 2019 decidí crear Catalítico como una firma de consultoría, de desarrollo de software en modelos de innovación y a través de estas figuras hemos entrado a diferentes industrias, y por supuesto una de ellas, los medios de comunicación”.

Reiteró que ya conocía a la familia Colmenares desde hace algunos años, lo que los llevó a realizar un acompañamiento estratégico a finales del año 2022 y 2023, que concluyó con el interés de “hacer unas inversiones para repotenciar y redefinir la estrategia del medio”.

“Finalmente llegó un acuerdo para la compra del medio, una propuesta supremamente agresiva de nuestra parte, porque los medios de comunicación siempre han sido nuestro apetito natural por mi experiencia, pero ya hacer la adquisición del medio”, todo esto supuso una serie de planteamientos.

Recordó que en el año 2021 en medio de la pandemia se había hecho un aporte de capital de trabajo para un medio local denominado El Diario del Norte, que hace parte del Caribe colombiano y el cual hace parte Catalítico.

Apuntó también que Cúcuta y Norte de Santander es la región con mayor potencial en el país, que se fundamenta en el desarrollo de una economía fuerte, pese a las problemáticas asociadas al tema de seguridad y las complejidades logísticas y los temas de frontera, lo que ha permitido mantenerse y destacarse.

Expresó que habrá un cambio en la dirección que tomará tiempo “Estefanía Colmenares no nos va a acompañar más, va a emprender proyectos muy apasionantes e interesantes fuera del diario. Esto significa que en el mediano plazo, nuestra junta de dirección desde Catalítico, tendrá que evaluar hojas de vida y cuál es el devenir de la dirección del periódico. Al principio va a estar interina y nos va a estar acompañando René Mora como editor de medio. En lo que respecta a administración y finanzas y lo que va acorde a una empresa están bajo el control de nuestra compañía matriz”.

Reveló que seguirán con la ética, la verdad y la independencia y se protegerá los intereses de los nortesantandereanos y no se destruirán las bases. Habrá un medio más digital y ágil bajo el eslogan “La Opinión es de todos”.