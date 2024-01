Elección de fiscal: choque institucional, presiones y Francisco Barbosa

En Hora20 el debate a los hechos con los que arranca la semana. Se analizaron los hechos que rodean la elección de Fiscal General de la Nación, las presiones que se señalan desde algunos frentes, las dilaciones que se le da al proceso y la importancia de resolver pronto esta elección. También una mirada a las nuevas tensiones entre la Casa de Nariño y el búnker de la Fiscalía.

La elección de Fiscal General de la Nación siempre provoca enormes discusiones en el país. En las últimas cuatro fiscalías se ha terminado con fiscales encargados, pues las renuncias antes de tiempo, los fallos de la justicia o la demora en la elección ha llevado a que en otras oportunidades los vicefiscales terminen como fiscales encargados; un escenario que hoy desde distintos frentes se busca evitar. El presidente Petro presentó la primera terna con tres mujeres el 02 de agosto, sin embargo, el 26 de septiembre presentó a la Corte Suprema de Justicia una terna definitiva: Ángela María Buitrago, Amelia Pérez y Luz Adriana Camargo, entre algunos de estos nombres los 23 magistrados de la corte debían escoger a la nueva Fiscal General de la Nación, sin embargo, hoy, casi 120 días después de haberse presentado la terna, no hay humo blanco.

Uno de los cargos más importantes del país, quien tiene un papel clave en los juicios que tienen lugar y las líneas de la política criminal del país se comandan desde la Fiscalía General de la Nación. Debido a la importancia del cargo y al juego de poder que hay allí, distintas corrientes han ejercido presión para que la Corte resuelva cuanto antes la elección, pero al tiempo, se señalan planes de dilación del proceso para que no haya fiscal antes del 12 de febrero, fecha en la que se tendría que ir el saliente Francisco Barbosa y que quede como encargada la actual vicefiscal, Martha Mancera.

El próximo 8 de febrero se espera que la Sala Plena vuelva a reunirse para votar, pues el pasado jueves el voto en blanco fue el gran ganador: 15 votos, con lo cual, los magistrados llamaron a las ternadas para volver a entrevistarse y revisar sus hojas de vida. La fecha límite será el 12, una jornada clave para la credibilidad de las instituciones, desde cualquier lugar que se le mire.

Lo que dicen los panelistas

Luz María Sierra, periodista y directora de El Colombiano, planteó que el hecho que sea la norma, en las demoras de elección de fiscal, eso no quiere decir que no sea bueno que se elija pronto, “en realidad lo que es nefasto de la Corte y de esta Corte y la época de Uribe, es que hacen juegos políticos que no deberían ser”, juegos como la espera de los magistrados, esperar y ver cuál les parece bien o de hecho, dijo que se habla de puestos. De otro lado, dijo que en el fondo de la demora pueden estar todos los casos y problemas jurídicos que rodean al presidente Petro como el caso de Laura Sarabia, Nicolás Petro, Juan Fernando Petro y los posibles ingresos irregulares de dinero a la campaña de Petro a la presidencia.

Manifestó que tanto Petro como Barbosa se equivocan en las posiciones que han tomado, “pueden hacer críticas, pero se les va la mano y cometen errores, errores graves y responde un poco a la polarización, he oído como en la Andi hubo ovacionaron al fiscal y por eso él sigue en esa cosa escalando y en la calle lo aplauden”, incluso, recordó que antes de que tuviera a Petro como contendor, Barbosa tenía problemas de popularidad y, “convirtió su ataque equivocado a Petro en una especie de fórmula de ganar confianza”.

Rodrigo Uprimny, abogado constitucionalista, investigador en DeJusticia, columnista en El Espectador y profesor universitario, planteó que la actitud de Barbosa frente a gobierno Petro contrasta con su actitud del gobierno Duque: “Odebrecht y ñeñepolítica y no se hizo nada; es ese doble estándar del fiscal, con el gobierno Duque fue cercano y ahora con Petro se volvió líder de oposición, con lo cual, ambas posiciones son incompatibles con lo que debe ser un fiscal”. Manifestó que Barbosa es uno de los peores fiscales de la historia por muchas cosas, “la manera como se han dado los últimos enfrentamientos con el presidente, eso degrada la majestad del cargo”. También manifestó que si bien la constitución no establece la no participación en política, “el fiscal es un funcionario judicial que no le corresponde hacer oposición política”.

Sobre el rol de la Corte Suprema, dijo que si bien se puede votar en blanco, algo de defendió en el pasado, señala que toca analizar si hoy es lo deseable al tener una buena terna con mujeres competentes e independientes.

Para Miguel Ángel del Río, abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminología, la Corte no puede hacer ejercicio de contención política, “parece que la Corte tuviera papel contradictor y que no gusta la visión política, pero la Corte tiene una obligación constitucional, elegir un fiscal de una terna del presidente de turno, sea del partido que sea”. Añadió que ese ejercicio es inaceptable y que si bien hay críticas sobre la calidad de las ternadas, advierte que es una de las mejores ternas que se ha tenido en la historia reciente del país, “mire la terna del 2019, ninguno tenía experiencia en investigación criminal. Acá las tres han sido cercanas a la Fiscalía, tienen conocimiento, y evidentemente con una particularidad que las aleja de las anteriores: sí tienen independencia del gobierno”.

Sobre el diseño institucional, comentó que el hecho de que el Presidente terne al fiscal es dañina para el sistema democrático del país, “porque el presidente entonces termina ternando a alguien cercano a su posición personal o a su posición ideológica”.

Germán Varón, abogado y exsenador, dijo estar de acuerdo en que la terna que se envía a la Corte es ajena en el factor político, “acá estamos ideologizando porque se acusa a Barbosa de tener posición política, él no puede hacer observaciones de carácter político”. De otro lado, planteó que el número de fallos no sería un indicador de gestión, “en los procesos penales las aristas son muchas, entonces pretender que cuando se presenta acusación, debe terminar en condenado, eso es absurdo. Si el 100% de acusados deben ser condenados, pues estamos condenados en la función de la Fiscalía”.

Fabio Humar, abogado penalista, planteó que cada estadística de la Fiscalía es más aterradora, “con base en las estadísticas de la Corporación Excelencia en la Justicia, Colombia va en camino a ser un Estado fallido en materia de justicia penal”, pues destacó que la Fiscalía no le está cumpliendo a la nación en despachar justicia o que la entrega de justicia sea eficiente, “algunos dicen que hay escándalos que se desenredan, pero son escándalos, para el ciudadano de a pie las cifras son escalofriantes”.

En ese sentido detalló que la mayoría de delitos actualmente no son investigados por la Fiscalía, “el 80% de denuncias que se presentan son archivadas por el fiscal, y archivar es denegación de justicia; eso está relacionado con hurtos, estafa y abuso de confianza”.

Por último, dijo que de 10 casos que la Fiscalía lleva ante el juez, en términos generales, la Fiscalía pierde casi 7 casos, “eso quiere decir que acusó mal, puso a siete ciudadanos inocentes en manos de la justicia a afrontar un proceso o a siete que cometieron delitos y no se derrumbó la presunción de inocencia”.