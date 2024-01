Virgil van Dijk pone en vilo su continuidad con el Liverpool

Posterior al juego contra el Norwich que terminó con una goleada contundente 5-2 por la cuarta ronda de la FA Cup, el Liverpool busca terminar una excelente temporada para despedir a uno de los mejores técnicos de su historia. Los ingleses siguen con vida en las competiciones de Premier League, UEFA Europa League, FA Cup y Carabao Cup.

Con el anuncio de la salida de Klopp en el banquillo de Liverpool, comienzan a surgir dudas sobre la continuidad de algunos jugadores, uno de ellos el defensor central Virgil van Dijk. En diálogo con el diario, The Telegraph, Van Dijk contó que no ve tan seguro su continuidad con el equipo inglés una vez salga del equipo su amigo y técnico.

El anuncio sobre el final del entrenador alemán al mando de los reds ha causado varias reacciones de muchos costados, especialmente de los jugadores, el principal Van Dijk. “¿Qué si yo también me voy? Es una muy buena pregunta, pero no lo sé. El club tendrá un trabajo enorme que hacer, todo el mundo lo sabe. Habrá un entrenador que lo reemplace, su personal, la dirección, etc. Tengo curiosidad por saber en qué dirección se moverá”.

“Evidentemente, será el fin de la era de Jürgen Klopp. Me alegro mucho de seguir siendo parte de ello. Por eso no me gusta hablar de eso. Todavía soy parte de ello, y ese es mi principal objetivo ahora y lo demás lo veremos al final de la temporada. Ojalá tengamos el éxito que todos soñamos y por el que luchamos todos los días. Para entonces probablemente habrá más aclaraciones sobre lo que el club quiere para el futuro y luego ya veremos”, dijo el defensor central.

Desde ya se barajan algunos nombres que comienzan a sonar para reemplazar al nacido en Stuttgart en la dirección técnica, el principal de ellos, Xabi Alonso. El entrenador español es laureado por los medios ingleses y lo colocan como el candidato más opcionado para sustituir al alemán debido a que conoce al club, fue campeón y conoce el ADN del equipo de la ciudad de los Beatles.

Van Dijk llegó en 2018 al conjunto rojo del condado de Merseyside proveniente del Southampton. Desde su llegada al equipo, el neerlandés se destacó por ser el bastión y líder en la defensa, aquello que mejoró Liverpool con su presencia con el pasar de los años. Virgil ha participado en 246 juegos con la camiseta roja, sumando un total de 21.912 minutos jugados.