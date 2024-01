Luis Díaz se queda sin DT al final de la temporada: Klopp anunció su partida del Liverpool

Jürgen Klopp y Luis Díaz tras un partido ante el Leeds la pasada temporada. (Photo by Tim Goode/PA Images via Getty Images) / Tim Goode - PA Images

Jürgen Klopp anunció, por medio de una entrevista publicada por los canales del club, que no seguirá como director técnico del Liverpool al final de la presente temporada. Junto a él también se estarán marchando de sus puestos Pepijn Lijnders, Peter Krawietz y Vitor Matos.

“Puedo entender que sea un shock para mucha gente en este momento, cuando lo escuchas por primera vez, pero obviamente puedo explicarlo, o al menos intentar explicarlo”, comentó Klopp en una entrevista con Liverpoolfc.com.

Y agregó de su decisión: “amo absolutamente todo sobre este club, amo todo sobre la ciudad, amo todo sobre nuestra afición, amo al equipo, amo al personal. Amo todo. Pero el hecho de que todavía tome esta decisión les demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar”.

Al respecto, explicó: “es que me estoy quedando, cómo decirlo, sin energía. No tengo ningún problema ahora, obviamente, ya lo sabía desde hace tiempo y tendré que anunciarlo en algún momento, pero ahora estoy absolutamente bien. Sé que no puedo hacer el trabajo una y otra vez y otra y otra vez”.

“Después de los años que pasamos juntos y después de todo el tiempo que pasamos juntos y después de todas las cosas que pasamos juntos, el respeto por ti creció, el amor por ti creció, y lo menos que te debo es la verdad, y esa es la verdad”, añadió.

El legado de Klopp

Desde su nombramiento como técnico de Liverpool el 8 de octubre del 2015, Jürgen Klopp ha conquistado siete títulos con el club: la Liga de Campeones, la Premier League, la Copa Mundial de Clubes, la Copa FA, la Copa de la Liga, la Supercopa de la UEFA y la Community Shield.

Su relación con Luis Díaz

Desde su fichaje en enero del 2022, Jürgen Klopp ha respaldado a Luis Díaz, haciéndolo rápidamente un hombre clave en su equipo y, por momentos, un titular indiscutido en el Liverpool. En sus más de dos años de trabajo juntos, el colombiano ha disputado 75 partidos con el club en todas las competencias, registrando 18 anotaciones.