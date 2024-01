Luis Díaz suma minutos en emotivo triunfo del Liverpool ante Norwich

Luis Díaz vs. Norwich por la FA Cup / Getty Images / Clive Brunskill

Primer partido del Liverpool en Anfield luego del anuncio de Jürgen Klopp de dejar el cargo a final de temporada. Los Reds se impusieron 4-2 al Norwich City en el juego válido por la cuarta ronda de la FA Cup, juego que no pudo contener el You’ll Never Walk Alone al unísono a manera de despedida para el entrenador alemán.

Luis Díaz hizo parte del homenaje al ingresar sobre el minuto 79 en reemplazo del juvenil James McConnell. También era un partido especial para el colombiano, pues ante Norwich marcó su primer gol con la camiseta del Liverpool el 19 de febrero del 2022.

Lucho participó directamente en el quinto gol del Liverpool. Dominik Szoboszlai cambió de banda y el guajiro la bajó con categoría, luego intentó rematar, pero le cerraron el espacio, por lo que encontró a Conor Bradley y este de primera intención asistió a Ryan Gravenbderch para liquidar el asunto.

EN EL FINAL, HABÍA UNO MÁS: Gravenberch marcó el 5-2 definitivo del Liverpool ante Norwich en la #FACup,



— SportsCenter (@SC_ESPN) January 28, 2024

Los otros goles del partido

Quien abrió el marcador fue Curtis Jones (16′). Luego Ben Gibson empató de cabeza (22′) y posteriormente Darwin Núñez (28′) volvió a encontrar la ventaja. Ya en el segundo tiempo, Diogo Jota convirtió el 3-1 y Virgil Van Dijk realizó el cuarto, mientras que Norwich volvió a descontar con Borja Sainz.

Liverpool se medirá en octavos de final contra el ganador de la serie entre Watford y Southampton, juego que terminó 1-1 y que deberá volverse a jugar, esta vez al sur de Inglaterra, la semana del 5 de febrero. En caso de avanzar The Hornets, se podría presentar un choque de colombianos, con Yaser Asprilla y Luis Díaz.