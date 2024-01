Preocupación en el Catatumbo por fin del cese al fuego con el ELN

Cúcuta

Este lunes 29 de enero finaliza el cese al fuego bilateral entre la guerrilla del ELN y el gobierno nacional, de acuerdo al Decreto 1117 del 5 de julio del 2023 firmado por el presidente Gustavo Petro.

Teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha dado a conocer una prórroga del mismo, en Norte de Santander existe gran preocupación por lo que pueda pasar en la región por el fin del cese.

La preocupación está sobre todo centrada en los enfrentamientos que se puedan dar y que dejan a la población civil en medio del conflicto. “Nosotros hemos tenido un descanso porque durante este tiempo no se ha presentado enfrentamientos entre el ejército y este grupo guerrillero. Sin embargo, nos preocupa lo que pueda pasar una vez finalice este acuerdo bilateral” dijo a Caracol Radio Carmen García, Representante de las Madres del Catatumbo por la Paz. Pidió a las partes pactar lo más pronto posible una prórroga, recordando que quienes más han llorado la guerra son las mujeres del Catatumbo, al ver a sus hijos morir.

Juan Camilo Páez, docente universitario y analista político aseguró que existen grandes retos en la región para resolver y que tienen injerencia en una prórroga o no. Fue enfático en asegurar que el ELN está dividido, no tiene una organización interna y eso repercute en el cumplimiento o no de lo pactado en la mesa de diálogo.

Frente a los múltiples hechos que se han presentado, como secuestros, homicidios y casos de extorsión, Julio Acelas del Observatorio Ciudadano del Gran Santander pidió a los organismos de monitoreo y verificación ser el encargado de dar a conocer el cumplimiento o no, sobre todo en la región del Catatumbo y Norte de Santander. Recordó que ha sido la misma comunidad la que ha denunciado presuntos hechos perpetrados por el ELN.

Para este martes se espera un encuentro con voceros del ELN y líderes nortesantandereanos, donde se expondrá qué espera la comunidad que se dé en las mesas de diálogo.