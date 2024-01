Aplazaron las clases en colegios de Duitama por desabastecimiento de agua

Tunja

En entrevista para Caracol Radio, el alcalde de Duitama José Luis Bohórquez, confirmó que declaró Calamidad Pública en el municipio y le pidió a las instituciones educativas aplazar por una semana más el ingreso a clases.

“Se toma la decisión, primero, de declarar Calamidad Pública y, segundo, los colegios tienen esta semana para que diseñen su modelo de alternancia para que empiecen el 5 de febrero, alternancia porque no puedo enviar a los niños a las casas a estar en educación virtual por temas de salud mental”, dijo Bohórquez.

#Atención | El alcalde de Duitama, @JLuisBohorquez confirmó que el inicio de clases para Instituciones Educativas Públicas y Privadas será para el 5 de febrero de 2024.



La decisión se debe a la crisis por desabastecimiento de agua y las altas temperaturas que sufre el municipio pic.twitter.com/i90UJsyaur — Caracol Radio Boyacá (@CaracolRadioTun) January 29, 2024

Explicó que trabajarán en alternancia para disminuir la carga en el suministro de agua en las instituciones.

“La alternancia significa que modificamos el tráfico estudiantil, que no todos van a estudiar al mismo tiempo, que las jornadas deben ser más pequeñas y que unos días estudian algunos y otros no; eso nos garantiza que el gasto de líquido sea menor, además, porque tendremos que abastecer a la mayoría de colegios con carrotanques y la ciudad no cuenta con una red profunda de este tipo de vehículos (…) no pasamos de máximo cinco carrotanques para cubrir 19 colegios, veredas y también incendios”, indicó.

El mandatario afirmó que la grave situación que afronta la ciudad también es el resultado de la falta de fuentes hídricas que solucionen la falta de agua que históricamente ha sufrido el municipio.

“Duitama tiene unas históricas dificultades en temas de agua (…) yo tengo una ciudad de más o menos 150 mil habitantes y esta población depende solo de dos caudales específicamente, en su mayoría, del río Surba que baja por la Trinidad, ese río está generalmente, en una época normal, dejándonos hasta 180 litros por segundo y en este momento estamos en menos de 100 litros por segundo y ese río abastece a más del 60% de la ciudad”, afirmó.

“Aquí nunca se ha trabajado en pozos profundos, en una represa, no se ha querido hacer una reserva, es decir, aquí el tema hídrico en la ciudad es, si me lo permite, catastrófico, porque llueve mucho y se nos inunda la ciudad y no llueve y se queda sin agua”, finalizó el mandatario.