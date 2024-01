Águilas Doradas confirma cuál será su sede para la temporada 2024

Fin a la novela. Águilas Doradas, a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, confirmó en donde jugará los partidos en que oficie como local, durante la temporada 2024 del fútbol colombiano.

Lo anterior se dio luego de que Fernando Salazar, máximo accionista de la institución antioqueña, sentenciara en El Vbar Caracol que Rionegro no contaba con los recursos económicos suficientes como para mantener al equipo en la ciudad, más allá del deseo e interés que tienen los mandatarios en que allí continúe la escuadra antioqueña.

“Hemos intentado encontrar puntos de encuentro con la administración de Rionegro, pero ellos han sido enfáticos en informarnos que no cuentan con los recursos, que la administración municipal está en una situación precaria, hay un gran endeudamiento, no hay presupuesto... Aunque le tienen todo el cariño y el respaldo al el proyecto, desde el plano económico no hay forma alguna de ayudar este año”, dijo en su momento el dirigente.

Salazar reconoció incluso que habló con personas de Turbo, Barrancabermeja e incluso Valledupar (plaza que ahora tiene a Alianza FC) para encontrar una nueva sede, pero las conversaciones no prosperaron debido a que confiaban en que podrían llegar a un acuerdo con el Alcalde de Rionegro o en su defecto con el Gobernador de Antioquia.

“Somos un equipo formado en Antioquia, que pertenece al departamento. Por eso le he dicho a nuestro gobernador que su primer acto importante para el deporte local es ayudar a que Águilas se mantenga en el oriente antioqueño”, sentenció.

Finalmente se solicitó aplazar el partido ante Once Caldas debido a que no se contaba con una sede fija, pero la Dimayor no aceptó la petición. Decisión que terminó beneficiando a Águilas, dado que pudo hacer uso del Alberto Grisales de Rionegro, escenario que lo ha acogido desde su ascenso a la primera categoría del balompié nacional.

¡Águilas se queda!

Con todo este panorama sobre la mesa, Águilas Doradas emitió un comunicado confirmando que finalmente se pudo llegar a un acuerdo y continuará jugando en el oriente antioqueño, a excepción del partido, o partidos dependiendo de una eventual clasificación, que dispute en fase previa de Copa Libertadores. El equipo jugará contra RB Bragantino en El Campín de Bogotá.

“Águilas Doradas y su Junta Directiva, en un gesto de buena voluntad y con el firme deseo de continuar representando al municipio de Rionegro, decidió jugar su partido de la segunda fecha del Fútbol Profesional Colombiano en condición de local, en el estadio Alberto Grisales. De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso con el fomento del deporte, la recreación, el entretenimiento y gerenación de empleo en el oriente antioqueño”, dice el texto.

Finalmente se hizo un reconocimiento a la importancia del deporte, y en este caso Águilas como club de fútbol, como motor económico del departamento: “Aprovechamos la ocasión para reiterarle al dignatario (alcalde Jorge Humberto Rivas) la importancia de la contribución económica tanto de su gobierno local, como de la Gobernación de Antioquia para alcanzar los objetivos establecidos por el Club. Es nuestro deseo seguir consolidando a Rionegro, como un territorio donde el deporte se vive como un estilo de vida y se le brindan oportunidades al talento local”.