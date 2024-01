“Comemos o pagamos la luz”: conclusión de Cumbre de Gobernantes de la Región Caribe

La cruzada regional “Tarifas justas para el Caribe” se consolida con la gran Cumbre de Gobernantes de la región, liderada y convocada por el alcalde mayor de Cartagena, Dumek Turbay Paz, con el objetivo de propiciar una discusión seria y responsable en torno a la problemática regional de los altos costos en las tarifas de energía, que afecta a las comunidades de este territorio.

La gran conclusión del encuentro la resumieron los mandatarios en una contundente frase: “Comemos o pagamos la luz”, uniéndose al clamor de la ciudadanía, ante las injustificadas alzas en el servicio, distintas a las del resto del país.

“El ciudadano de a pie no sabe lo que está pasando, no entiende los vericuetos técnicos, las fórmulas, las decisiones que hay en unos organismos demasiado técnicos que al final les tocan el bolsillo a los habitantes del Caribe, frente a esto los gobernantes no podemos más que ser solidarios”, aseguró Turbay Paz.

En el marco de la Cumbre, el mandatario se pronunció respecto a las persistentes problemáticas de la prestación del servicio de energía eléctrica en la región Caribe y los cobros excesivos en la facturación de este, que persisten ocho años después de realizada la primera cumbre que trató la misma problemática.

En su discurso durante el evento, que se llevó a cabo en el Palacio de la Proclamación en el Centro Histórico de Cartagena, el alcalde recordó que hoy, hace ocho se reunieron los mandatarios del Caribe con el firme propósito de analizar la crítica situación que atravesaba la región, de cara a la pésima prestación en el servicio y cobro excesivo de la energía eléctrica que en esa época suministraba la controvertida empresa Electricaribe.

“Después de serios debates y demostraciones contundentes de la realidad del pésimo servicio, se logró la intervención de Electricaribe y el fin de su dominio que parecía que desafiaba todos los poderes del estado. Llegó el esperado cambio, por fin seríamos tratados al igual que al resto de los colombianos y nos tranquilizamos con los vientos de cambio y transformación, que a grandes voces se dejaban escuchar desde las instancias centrales incluyendo el congreso de la república”, aseguró el mandatario en su discurso.

“Hoy, con frustración y mucha preocupación, nos vemos obligados a convocar otra Cumbre de mandatarios de la región, para nuevamente tratar un problema que parece que se ha ensañado con nuestra costa Caribe, que se ha vuelto estructural y pernicioso, y que nos convierte en colombianos de segunda, sin derechos fundamentales a la vida digna, a la igualdad, al desarrollo y a los mínimos vitales”, prosiguió.

“Si hay un villano es la CREG”: Alcalde Turbay

El alcalde Dumek Turbay fue enfático en asegurar que al Caribe se le impuso, a diferencia que otros departamento y regiones de Colombia un aumento de la tarifa que no debía pasar.

“Y no solo eso, ‘cara de bobo’ seguramente le vieron al Caribe en un hecho abiertamente ilegal, cuando le entregaron la necesidad de resolver los problemas de perdidas técnicas y no técnicas, como dicen los expertos, vía tarifa, vía recibos al usuario. En fin, es un aumento desconsiderado de la tarifa de energía que en el caso nuestro está por encima del 33%, lo cual es una inequidad frente al resto del país”, señaló Turbay Paz.

El alcalde agregó que es así como el costo de energía final, toda la cadena generación, transmisión y distribución, termina siendo pagado por el ciudadano quien termina asumiendo la financiación del sistema.

Finalmente, se refirió a la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG) como un “ente supranacional intocable, que le impone al Caribe una resolución con unas condiciones que no deberían ser, abiertamente ilegales”.