Citan a debate de control político a MinDefensa por estado de aeronaves de la Fuerza Aérea

Nacional

Los incendios forestales ocasionados por las altas temperaturas que trae consigo el “Fenómeno del Niño”, han puesto en alerta a varios territorios del país, entre ellos, los cerros orientales en la capital. Gracias a los informes diarios del alcalde Carlos Fernando Galán, se conoce que 3 helicópteros y un avión de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, han trabajado los últimos días para contener el fuego.

Sin embargo, actualmente no se dispone de aeronaves que estén destinadas a la extinción de incendios forestales, así lo manifestó el subcomandante Carlos Silva de la F.A.C. Los aviones equipados con la tecnología necesaria, como el Hércules C-130, requieren mantenimiento ya que no han sido utilizados en años.

Frente a esto, el congresista José Jaime Uscátegui, del Centro Democrático, le solicitó en el mes diciembre un reporte al ministro de defensa Iván Velásquez, dónde se pudo evidenciar, que, de un total de 408 aeronaves, 167 están averiadas o sin abastecimientos y al menos 17 están accidentadas. “Es inconcebible que más del 40% de las aeronaves de la Fuerza Aérea Colombiana están fuera de servicio por falta de mantenimiento o repuestos”, denuncia Uscátegui.

Con los resultados obtenidos del reporte hecho por el Ministerio de Defensa, Uscátegui anunció que citará al ministro a un debate de control político, dónde el funcionario pueda responderles a los colombianos, el porqué de la falta de disposición de estas aeronaves para apoyar en el control de esta emergencia.

“Ahora cuando el país lo está necesitando con los incendios forestales, tenemos una Fuerza Aérea a la mitad, debilitada, que no le está respondiendo a la ciudadanía, porque tenemos un ministro de defensa indolente, que no invierte los recursos que tiene invertir y ahora sí, le echará la culpa a terceros o abogará por un apoyo internacional, que difícilmente llega, cuando Colombia tiene las herramientas y el ministro no las está haciendo efectivas”, concluye el congresista.