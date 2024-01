“No hago parte de un entramado de corrupción”: Pierre García sobre caso “Marionetas”

Pierre García Jacquier, ex director del DPS e investigado por el caso de corrupción "Marioentas 2"

Pierre García Jacquier, a quien la Fiscalía señala como uno de los principales enlaces del entramado de corrupción del caso “Marionetas 2″, se defendió y aseguró que no es ningún corrupto.

En el marco de la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en su contra pidió la palabra para defenderse. Dijo que aportará pruebas que demostrarían su inocencia y los hechos relatados por la Fiscalía no ocurrieron.

“Vengo a usted para rechazar categóricamente las imputaciones de la Fiscalía y que soy inocente de todo señalamiento, de ninguna manera puedo aceptar que, a través de un falso testimonio, de un confeso delincuente, sobre la base de meras inferencias se me señale de ser el determinador de un esquema de corrupción para el supuesto beneficio de senadores y particulares. Rechazo que se me señale a lo que la Fiscalía llama un grupo delincuencial organizado”.

Pierre, insistió en que se está vulnerando su derecho al buen nombre, aseguró que para él es inaudito que s ele acuse de un entramado de corrupción de miles de millones de pesos, según él, cuando la evidencia que reposa en los expedientes, demostraría que, “no se perdió un solo pesos del presupuesto nacional”.

“No solo el convenio firmado por el DPS tuvo 0% de ejecución y no hubo ningún anticipo, sino que, cuando me correspondió ser director encargado de Prosperidad Social, se aplicaron las medidas que llevaron a que no se diera prórroga al convenio, es decir, que se diera por terminado el convenio con Proyecta, entidad de gobernación del Quindío, sin ningún perjuicio para Prosperidad Social o la nación”.

