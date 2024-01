“Lo único que quiero es enterrar a mi hija ya”, madre de menor de 2 años asesinada

Bucaramanga

Rosa Isabel Rodríguez, madre de la niña de 2 años que fue asesinada, violentada y abusada sexualmente en un hostal del centro de Bucaramanga, sigue a la espera de recibir el cuerpo de la menor.

Precisa que aunque ha ido en varias ocasiones a Medicina Legal, no le han dado respuesta del porqué no le entregan el cuerpo de su hija para poderle dar cristiana sepultura.

“Estoy a la espera, llevo días y no me dicen nada. Yo lo único que quiero es esterrar a mi hija y pido ayuda para que me la entreguen porque tampoco me dicen las razones del porqué no me la entregan”, expresó Rodríguez.

Recordemos que este hecho que conmocionó a Bucaramanga, se registró el pasado 11 de enero y la menor, de acuerdo con la Fiscalía, murió a manos de la expareja de Rosa.

El cucuteño de 23 años, Iván Luna López, ya fue acusado por el delito de feminicidio agravado y está privado de su libertad.