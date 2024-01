¿La unificación del Pacto Histórico garantizaría el triunfo en el 2026?

En Hora20 el análisis a los hechos con los que arranca la semana: la propuesta del presidente Petro de unificar las distintas fuerzas del Pacto Histórico de cara a los retos que enfrentará la izquierda en las elecciones del 2026. Se analizaron las implicaciones legales, pero también el factor político de esta propuesta. Después una mirada al legado político de Piedad Córdoba.

La muerte de Piedad Córdoba provocó en el presidente Gustavo Petro una reflexión sobre el futuro de la izquierda en el país. La propuesta del presidente para que el proyecto de la izquierda sea sostenible es un congreso progresista que reúna a 1.500 personas que resultaron electas en el 2023, un congreso que tome decisiones como la unificación de las 13 fuerzas políticas que hacen parte del Pacto con el único fin de ganar las elecciones del 2026. Esta idea del presidente tiene varias aristas, una de las causas sería que el Pacto ya no podría ir en coalición en el 2026, pues en 2022 cuando lograron más de 5 millones de votos entre senado y cámara y cerca de 53 curules hoy no sería una posibilidad, pues el artículo 262 de la constitución permite ir en coalición si en las elecciones pasadas los partidos lograron menos del 15% de la votación, con lo cual, en las pasadas legislativas el Pacto logró mucho más de ese porcentaje.

Inicialmente el Pacto contaba con solo siete partidos, cuando fue creada como una coalición para conquistar el poder en el 2022, de hecho, en las consultas de marzo de ese año, la coalición logró 5,3 millones de votos. Hoy en día la coalición cuenta con 13 partidos, la mayoría de las congresistas son de la Colombia Humana, el partido del presidente y el Polo Democrático, pues el resto de los partidos tienen entre 1 o 2 curules como es el caso de ADA, MAIS, UP, Fuerza de la Paz, Soy porque Somos e Independiente. Sin embargo, la historia reciente ha demostrado que es difícil poner de acuerdo con todos estos partidos para tomar decisiones, un ejemplo de esto fue la dificultad para que el Pacto presentara listas conjuntas en las elecciones locales del 2023, hubo divisiones, peleas en los partidos y ciertas colectividades llegaron a fragmentarse. Un resultado de esto fue el agridulce resultado de las elecciones del 29 de octubre, donde el gobierno solo conquistó 2 gobernaciones y unas 40 alcaldías.

Lo que dicen los panelistas

Edna Bonilla, exsecretaria de educación de Bogotá, doctora en estudios políticos y profesora en la Universidad Nacional, planteó que la excesiva fragmentación llama a necesidad de fortalecer partidos, pero con 37 es muy difícil, “realmente no tenemos partidos sólidos con propuestas serias”. Sobre la propuesta del presidente dijo que no es descabellada, “él viene haciéndola hace tiempo, pero la propuesta no ha sido atendida. Ningún partido con reconocimiento cederá su autonomía, así sea para sacar uno o dos congresistas”. También resaltó que la coalición pudo ser muy exitosa en el 2022, “pero en las elecciones locales la estrategia no funcionó porque los partidos estaban en cada región. La propuesta es lógica, pero no le veo mucho futuro frente a lo que muestra la historia”.

Para David Racero, representante a la cámara por la Colombia Humana, hay muchas limitaciones y hay identidades de partidos que cuesta dejar atrás, “hay identidades en lo ideológico y otros partidos comprenden que el momento histórico lleva a la unidad”, de hecho, dijo que el proyecto político de la izquierda no culmina con el fin del gobierno Petro en el 2026, “de ahí la necesidad de la unidad para democratizar internamente: veo que algunos partidos de izquierda han madurado”. También dijo que si no se toman decisiones se hunden, “nos hundimos por las reglas de juego electoral, a menos que cambie la fórmula de colaciones y permita que cualquier partido esté en coalición”.

Mónica Pachón, profesora del Departamento de Diseño de la Universidad de los Andes, exdirectora de Congreso Visible y experta en sistemas electorales, planteó que el sistema político está fragmentado, “hay 37 partidos y otros que seguramente después de estas elecciones van a buscar ser partidos, aunque se esperaría que para el 2026 esa fragmentación no los deje colgados”. Explicó que el Pacto hizo una estrategia que mostró ser exitosa en el 2022 y quisieran repetirla, “hay dificultades de organización, se vio con la reforma política que presentaron al congreso y ahora volvemos a la discusión de un partido único sin democracia interna”. Sobre esa reforma, dijo que era la idea del frente amplio, “la reforma buscaba que el tamaño del partido no importara, no pierden personería, hacen coaliciones, ganan en coalición y mantienen la personería vigente”.

Además, dijo que en las opiniones de los miembros de los partidos del Pacto no se plantea una autoridad centralizada, “eso es lo que más le cuesta a un partido crear, dar avales, estar en territorio, tener staff administrativo. Es más bien parecido a lo del 2022, pero no se puede porque no es legal”.

Juan Esteban Lewin, jefe de redacción de El País América, el periódico global, resaltó que es llamativo el liderazgo del presidente Petro que no ha sido muy amigo de los partidos, pues apuntó que creado Progresistas, estuvo en el Verde y ahora en 2022 se lanza con el Pacto. “lo que ocurre ahora es similar a lo que pasó después de la constitución de 1991, en las elecciones 1998 casi todas las listas parecían individuales, eran nominalmente liberales y conservadores; eso trae dificultades enormes en la representación”. Sin embargo, dijo que el funcionamiento que ha tenido el Polo Democrático en los últimos años ha dejado enseñanzas y que puede ser un ejemplo para lo que se quiere hacer con el Pacto Histórico.

También destacó que es muy probable que haya un giro en el 2026, “la gente termina votando entre nombres y no veo en la derecha un candidato con mucha fuerza, hoy no hay lo que era Petro hace cuatro años frente a Duque”.