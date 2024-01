Alertas por amenaza de incendio en Cúcuta

Cúcuta

Debido a las altas temperaturas como consecuencia del fenómeno del niño y varias amenazas que ya reporta el país, en la ciudad de Cúcuta a través de Puestos de Mando Unificado se viene realizando el seguimiento de zonas en riesgo.

Alexander Chávez, secretario de Gestión del Riesgo señaló que se recomienda “lo primero que hay que decirle a la comunidad es que estén alerta, ya que ellos son el principal factor en este tipo de situaciones porque ellos son los que tienen que avisar a las diferentes líneas y tenemos destinados para este tipo de tareas”.

Resaltó que “también tenemos este tipo de recomendaciones como no hacer fogatas en zonas boscosas, no arrojar vidrios sobre lotes baldíos, no hacer cremas controladas, debido a que los fuertes vientos pueden provocar emergencias como incendios forestales. Recomendamos evitar aumento en el consumo de agua”.

Resaltó que están atentos a lo que está ocurriendo en ocho puntos donde hay emergencias donde se tiene mayores vigilancias en zonas boscosas o rurales como Cerro Tasajero, Palmarito, Banco de Arenas, Agua Clara, Buena Esperanza, Ricaurte y Urimaco y en la zona urbana en la avenida del río.

Amenazas en la región

Los municipios cercanos al páramo de Santurbán también están revelando lo que viene ocurriendo en estos territorios donde no hay organismos de socorro.

Fredy Maldonado, líder campesino, dijo a Caracol Radio que las dificultades se presentan en municipios como Silos donde no hay cuerpo de bomberos. La única atención la reciben de Pamplona, y se demoran alrededor de dos horas para atender cualquier tipo de emergencia “nos preocupa lo que se está viendo ahorita con los incendios y si llega haber un incendio en la zona y se demoran en apoyarnos y le toca a la gente apoyar en este tipo de emergencia porque el municipio es muy disperso porque tiene límites con el departamento de Santander”.

Señaló que las administraciones municipales y el departamental deben estar pensando en la inversión a este tipo de organismos de emergencia.