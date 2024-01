Científicos desbubren que la órbita de la Tierra está siendo alterada por agujeros negros

Los agujeros negros en general son uno de los fenómenos más extraños y fascinantes en el mundo de la ciencia, ya que hay muchas teorías y especulaciones alrededor de los mismos, pero ha sido poca la información que se ha podido recolectar sobre estos objetos cósmicos.

Según explicó el reconocido científico y doctor en física de partículas español, Javier Santaolalla, un agujero negro no es más que un entorno del espacio en el que la gravedad es tan intensa que no puede escapar ni siquiera la luz. “Por lo tanto, son entes cósmicos que tienen mucha masa concentrada en muy poco espacio, pero no son más que eso”.

Ahora bien, recientemente se conoció un nuevo acontecimiento que afecta directamente a la Tierra, y es que según National Geographic en español, agujeros negros primordiales estarían afectando la órbita del planeta, tema que aún continúa en estudio.

Además de esto, es algo que llama bastante la atención de los científicos, puesto que esto daría cabida a que se aumentara el conocimiento que se tiene sobre este tipo de agujeros negros, los cuales serían los más antiguos de la historia del Universo.

Lo que mencionó NatGeo sobre lo que mencionó el comunicado que se publicó sobre este tema, es que estos agujeros negros “se abalanzan” sobre el sistema que contiene al planeta Tierra, moviendo y alterando tanto planetas como satélites, fenómeno que según comentan ocurre una vez cada diez años.

Qué son los agujeros negros primordiales

Los agujeros negros primordiales o PBD por sus siglas en inglés, son un tipo de agujero negro hipotético, los cuales no se originaron a raíz del colapso de una estrella, como los convencionales, sino que estos se habrían formado debido a la gran, por no decir extrema, densidad del universo al momento de su expansión, es decir, estos permitirían conocer realmente qué sucedió al inicio de todo.

Además de estos, existen los agujeros negros supermasivos, los cuales según Santaolalla “ocurren porque han acumulado una cantidad de masa enorme que lo único que hace es acumular materia. Un agujero negro de este tipo puede tener miles de millones de veces la masa del Sol, mientras que los agujeros negros convencionales o estelares, tienen pocas veces esta masa”.

Además, añadió: “El tema de los agujeros negros es fascinante, ya que se forman porque una estrella colapsa y se funde en sí misma, esto es lo que origina un agujero negro convencional, mientras que un agujero negro supermasivo, no se sabe cómo se forma”.

En la actualidad solo hay conocimiento de un agujero negro supermasivo existente en el universo, se trata de Sagitario A, el cual está ubicado en el centro galáctico de la Vía Láctea.