Cartagena hará presencia en Fitur, la mayor vitrina turística del mundo

Cartagena

Reconocida como uno de los mejores destinos para visitar en 2024 por la revista Travel + Leisure y como uno destinos mejor valorados de Sudamérica en los prestigiosos Travellers´ Choice Awards Best of the Best de TripAdvisor, Cartagena de Indias se alista para participar en FITUR apostándole al mercado español para consolidarla como la puerta de entrada de los europeos a Colombia y su destino favorito en El Caribe.

Este año, la delegación colombiana, de la cual hace parte Cartagena de Indias, y que es liderada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y ProColombia, se centrará en la campaña “Colombia, El País de la Belleza”, con énfasis en resaltar la riqueza cultural y gastronómica nacional, la diversidad étnica y la calidez de su gente, que entre muchos otros atributos hace de nuestro país una Potencia Mundial de la Vida por medio de la cual el Gobierno Nacional aspira a llegar a 7,5 millones visitantes no residentes en 2026, y en un escenario más optimista a 9,4 millones de visitantes, aunque el ideal es 12 millones de turistas.

Liliana Rodríguez Hurtado, presidente ejecutiva de Corpoturismo y quien encabeza la delegación local a FITUR, recalca la importancia que Cartagena de Indias sea promovida como destino de turismo mundial, que permita jalonar la llegada de visitantes internacionales al país, y concretamente a esta ciudad del Gran Caribe Colombiano.

“Por parte de Cartagena de Indias presentaremos nuestra oferta de destino enfocada en experiencias, en la gran diversidad cultural, patrimonial y ancestral de nuestra región caribe, los atractivos en materia gastronómica, comunitaria, naturaleza, deportes náuticos, bienestar, sol y playa, para ofrecer a los potenciales turistas del viejo continente”, precisó Rodríguez.

Así mismo comento: “Para 2024, cadenas hoteleras como Four Seasons y el crucero de lujo por el Río Magdalena de la mano de AmaWaterways son dos de los grandes proyectos de talla internacional que llegarán a la ciudad permitiendo, además ubicar a Cartagena de Indias en el radar del viajero extranjero, ratificar la preferencia de nuestro destino como centro de operaciones de grandes marcas”.

En el marco de la participación, se cumplirá una agenda que comprende:

✓ Encuentros con directivos de aerolíneas, ratificando el compromiso de tener una Cartagena más y mejor conectada con el mundo.

✓ Como una apuesta de la ciudad a ser un Destino Turístico inteligente estaremos con Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (SEGITTUR)

✓ Reunión con Natalia Bayona directora ejecutiva Organización Mundial del Turismo para crear ruta de trabajo conjunta.

✓ Reunión con la Unesco en el marco de la celebración de los 40 años de Declaratoria de Cartagena de Indias como Patrimonio Cultural de la Humanidad.