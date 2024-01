Alfredo Arias: “Millonarios es un equipo que enamora... nosotros jugamos muy mal”

La gran sorpresa de la primera jornada del fútbol colombiano se dio en Bogotá. Si bien se esperaba un duelo igualado entre Millonarios, que llegaba al compromiso con nómina alterna, e Independiente Medellín, vigente subcampeón de la Liga, la realidad mostró a dos equipos completamente distantes. El azul consiguió un resultado histórico al imponerse por 5-0.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, Alfredo Arias, entrenador del cuadro antioqueño, lamentó profundamente la abultada derrota en la capital del país. Por un lado, aseguró que los dos goles tempraneros terminaron dictando una sentencia anticipada al compromiso; por otro, hizo un mea-culpa al aceptar que su equipo jugó “muy mal de principio a fin”.

Asimismo, el uruguayo se mostró confiado en que la nómina saldrá adelante, pues se trata apenas de la primera fecha del campeonato. “Es una derrota dolorosísima, pero tenemos tiempo de reponernos y confío mucho en estos jugadores. Ellos han estado ante circunstancias que los han hecho fuertes”, sentenció.

Finalmente, el extécnico de Independiente Santa Fe y Deportivo Cali aplaudió el trabajo hecho por Millonarios y valoró sus virtudes durante los 90 minutos, especialmente aquellas mostradas en el frente de ataque con Leonardo Castro y Santiago Giordana.

En la próxima jornada, el DIM recibirá en el Atanasio Girardot al Deportivo Pereira, partido programado para el sábado 27 de enero a las 8:20 de la noche.

Goleada sufrida en El Campín

Análisis del partido

“Jugamos muy mal de principio a fin. Condicionan el partido dos goles en cinco minutos, en esta cancha, con el rival que teníamos al frente. Y nada bueno podría venir después. Esos cinco minutos fueron fatales. Estamos al inicio del torneo que es lo bueno. El año pasado perdimos en el último suspiro, hoy perdimos en el primer suspiro. Falta sincronización y el tiempo es fundamental en esto. En un cambio tuvimos que hacer dos variantes y los perfiles no son fáciles de acomodar. Eso llevará tiempo. No hay nada mejor para corregir, que perder. Es una derrota dolorosísima, pero tenemos tiempo de reponernos y confío mucho en estos jugadores. Ellos han estado ante circunstancias que los han hecho fuertes. Por algo pasan las cosas, nos pone en esta situación y si nos sobreponemos y asumimos los errores, nos va a fortalecer”.

Recuerdos de la final perdida

“Ellos saben. Conozco de su valentía y lealtad y eso los va a sacar al frente. Venimos de un golpe durísimo y esto pareció la continuación de ese minuto final que tuvimos en la final. Estamos en un equipo que siempre ha luchado y peleado y con una hinchada que acompaña y que se ha repuesto. Tenemos un campeonato completo para mejorar”.

Cambio de la línea de 4 a la línea de 3 en el fondo

“Cada contra de Millonarios nos dolía muchísimo y creo que conseguimos mejorar porque, sin duda, no hicieron menos daño que en el primer tiempo. Los goles del segundo tiempo llegaron de dos desaciertos, pero la línea de tres nos dio más seguridad. Pero en el mano a mano nunca pudimos. Hemos entrenado el 4-4-2 y nuestros zagueros siempre han estado bien en el mano a mano, pero hoy no y por eso puse un tercer hombre ahí”.

Cambio de Daniel Londoño

“Manifestó una molestia al término del entrenamiento. Lo observamos, porque no teníamos un suplente natural para él. Trajimos a Arizala, que es un extremo que pusimos de lateral. Hasta que le dio, lo incluimos, pero el partido se da de tal manera que lo único que iba a lograr era exponerlo más. Es un cambio que no me gusta hacer nunca, pero bueno, es mi trabajo. El de Anderson (Plata) fue porque lo vi cansado y fastidiado por la situación”.

Virtudes del rival

El segundo gol de Millonarios mató el partido

“Sin duda que el gol tempranero cambió todo para nosotros y los estados de ánimo. Pero el que más nos golpea es el segundo. Tratamos de reaccionar, tuvimos la pelota, pero el segundo gol nos golpeó muy fuerte porque fue enseguida. Esto será para analizar y corregir más y entender que tenemos que mejorar mucho para competir en el resto del candidato”.

Millonarios es un gran equipo

“Es un equipo que enamora por sus virtudes y ante un cambio de esquema, seguramente obligado, siempre encontraron la solución. Yo pensé que iba a jugar más directo y eso vimos en la alineación con dos delanteros y sin Mackalister. Después, defendieron bien. Es un muy buen equipo”.