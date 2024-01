Alberto Gamero se refirió al posible próximo fichaje de Millonarios

Millonarios volvió al ruedo en la liga colombiana. Luego de la derrota frente al Junior de Barranquilla en el partido de ida de la Superliga 2024, el turno fue ante Independiente Medellín en El Campín por la primera jornada del campeonato local.

Precisamente en la previa del duelo ante los antioqueños, Alberto Gamero habló en la transmisión oficial. Se refirió a la posibilidad de contar con un fichaje más para la presente temporada y de paso dio claridad sobre el estado físico de David Mackalister Silva, quien no fue titular ante el DIM por un golpe recibido en el primer partido de la temporada.

En cuanto a las contrataciones, el cuadro capitalino de momento cuenta con Diego Novoa, el venezolano Delvin Alfonzo, Danovis Banguero y el argentino Santiago Giordana. Si bien son nombres que dan una mano a la base ya conformada en el proceso Gamero, la hinchada exige un nombre más para el frente de ataque, más exactamente en la posición de extremo.

“Sería injusto con estos jugadores que yo dijera que no estoy conforme con lo que hay. Yo estoy tranquilo. De pronto estamos a la espera de uno o dos refuerzos más, pero eso no quiere decir que estoy inconforme. Tenemos que mirar que hay una serie de jugadores que no están como Vargas, Pereira, Cataño, Ruiz, el mismo Mackalister. No están y hacen falta. Estamos a la espera de un refuerzo más, si se puede que sea un extremo”, anunció el estratega samario.

Por lo pronto, los azules cuentan por banda con los canteranos Edgar Guerra y Beckham Castro, teniendo en cuenta que tanto Daniel Cataño como Jader Valencia están recuperándose de sus respectivas lesiones y Daniel Ruiz se encuentra disputando el Torneo Preolímpico con la Selección Colombia sub-23.

Respecto a la situación física del capitán Mackalister, Gamero sentenció que no es algo para preocuparse. Sencillamente quisieron darle un pequeño descanso al jugador para tenerlo absolutamente fresco de cara a la definición de la Superliga.

“Él terminó con una molestia el partido pasado contra Junior en Barranquilla. Podemos decir que está bien, simplemente no queremos que inicie porque hay un calentamiento muy largo. Si miramos que lo vayamos a necesitar, lo haremos; si no, estará para el día miércoles. A los hinchas les digo que Macka está bien”, concluyó.