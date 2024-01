¿Miguel Borja podría salir de River Plate? Esto responde el jugador

Luego de anotar el gol de la victoria de River Plate ante Pachuca en el último juego de pretemporada en Dallas, Texas, Miguel Ángel Borja vuelve a aparecer para llegar de la mejor manera con el equipo de la ciudad de Buenos Aires.

Borja, autor del único gol del partido ante los mexicanos, ve lo positivo que ha sido el trabajo realizado en la actual pretemporada realizada en Estados Unidos. Sin embargo, los próximos días serán fundamentales para terminar la preparación de cara al primer partido de la Copa de la Liga Profesional de Argentina, primer certamen del medio argentino.

“Vengo trabajándome bien, creo que he sido consciente de lo que tenemos por delante. Esperamos estar bien. Yo siempre tengo fe de que me va a ir bien, no solamente a mí, sino en lo colectivo, queremos siempre ganar, desde que llegué siempre pensé en eso, que quería venir a River a hacer historia. Creo que vamos por buen camino”, expresó el delantero colombiano en conversación con ESPN.

River Plate, que ha estado recibiendo propuestas por el jugador colombiano, recientemente rechazó un el ofrecimiento del Austin FC, equipo de la MLS que estuvo interesado por hacerse a los servicios del atacante. El equipo argentino rechazó la oferta de 3.5 millones de dólares que el club estadounidense estaba dispuesto a dar.

Aunque han existido diversos rumores que apuntan a la salida de Borja del equipo de la banda cruzada, el jugador expresó que su mente y futuro están en la capital argentina. “Creo que sí (me quedo en River), yo aprovecho para darles las gracias a toda la hinchada, que me ha tratado muy bien, a mí y a mi familia, me han hecho sentir muy bien. Ese respaldo que ellos me dan espero ratificarlo adentro de la cancha”.