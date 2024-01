En Almería califican de “robo” e “injusta” la polémica derrota frente al Real Madrid

Real Madrid se mantiene en lo más alto de LaLiga 2023-24, luego de remontar un partido durísimo ante Almería en el Santiago Bernabeu (3-2). Si bien la alegría merengue fue absoluta, por los lados del visitante el enojo reinó a raíz de la polémica actuación arbitral. Tanto el entrenador como varios jugadores del cuadro indálico calificaron de “robo” e “injusta” la caída en la capital española.

Un partido en el que el colegiado tuvo que acudir al VAR en tres ocasiones y decidió a favor del Madrid. Una para señalar un penalti por mano del brasileño Kaiky, otra para anular un gol al jugador Sergio Arribas por una falta previa del seneglaés Dion Lopy, y también para validar un gol del brasileño Vinícius Junior en el que en directo había señalado mano.

Críticas del cuerpo técnico

Gaizka Garitano, entrenador del Almería, intentó no criticar directamente al cuerpo arbitral, ya que “luego” le “sancionan” a la vez que aseguró que “no es la primera vez” que se siente perjudicado en un partido disputado en el Bernabéu. Fue una comparecencia que arrancó con un escueto “no tengo nada que decir” al ser preguntado por la actuación arbitral durante el encuentro.

”No suelo hablar nada de los árbitros. Y hablar para poner una frase que diga yo con lo caliente que estoy… Este partido lo ve todo el mundo. No es la primera vez que me pasa esto aquí. No tengo palabras para describir lo que ha pasado hoy aquí”, señaló en rueda de prensa.

Y complementó: ”Ya habéis visto el partido y lo que ha pasado. Si digo mi opinión, luego me sancionan. Y mi opinión no sirve para nada porque ya habéis visto lo que ha pasado... Este partido lo ha visto mucha gente. Mi opinión no vale para nada. El que haya visto el partido ya ha visto lo que ha pasado”.

Garitano fue expulsado por protestar las decisiones del referí. ”El árbitro me ha expulsado justamente... es verdad que he protestado bastantes decisiones y ha decidido expulsarme. He protestado muchas decisiones, lógicamente; no podía hacer otra cosa”, dijo.

Calentura de los futbolistas

Marc Pubill, defensa del Almería, se mostró muy crítico con el juez y afirmó que “alguien” decidió que “no” podían “ganar” en la capital española. ”El equipo ha hecho un gran partido, nos hemos puesto por delante, pero alguien ha decidido que aquí no podíamos ganar, que el partido no podía acabar así; y así ha sido”, dijo en Dazn tras el encuentro.

Por otro lado, el mediocampista Gonzalo Melero , centrocampista del Almería, se mostró contundente al decir que se va “con la sensación de que” les “han robado”.

”Nos vamos con la sensación de que nos han robado el partido. Así de claro. No se ha podido hacer más desde fuera para meterles en el partido. El penalti, el gol con la mano, que hace el gesto, el gol anulado por un forcejeo… estamos a años luz de ser la mejor liga del mundo”, sentenció en zona mixta.

”Me cuesta decirlo y me jode, pero no hay por donde cogerlo. Ya van varias este año y si no te quejas no te ayudan. Nunca hemos dicho nada, pero lo de hoy pasa todos los límites”, añadió. ”Después del esfuerzo, la situación en la que estamos, hacerlo todo, el palo de que te marquen el primero como te lo han metido, marcar y que te lo vuelvan a anular… el fútbol español está a años luz de la Premier League”, completó.

Finalmente, el defensor Edgar Rodríguez consideró que la Liga “debería ser justa”, pero que “a veces” le “cuesta verlo”. “Es una sensación de impotencia, de no saber lo que pasa. Verlo clarísimo en la tele nosotros que la decisión sea la contraria… Que el otro equipo pueda decirle de todo al árbitro estando a un metro y a nosotros nos saca tarjeta por cualquier cosa…. Muchas diferencias. Entiendo que un equipo es el Madrid y nosotros otro, pero esta competición debería ser justa para todos y a veces cuesta verlo”, comentó al término del compromiso.

”Mi sensación es que el penalti que pitan es falta clarísima y que es mano en el segundo gol. En el gol que nos anulan a nosotros no puedo hablar tanto porque no la he visto. Pero la suma es que todas las decisiones son para ellos”, declaró mientras se lamentaba. ”Nosotros tenemos que centrarnos mucho en nosotros. No vamos últimos por los árbitros, pero en partidos así te duele”, concluyó.