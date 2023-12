Jorge Luis Pinto sobre Mackalister: En una selección, en 20 o 30 minutos desarma al rival

Jorge Luis Pinto, ex entrenador del Deportivo Cali, estuvo en el Carrusel Deportivo de Caracol Radio hablando sobre el Junior de Barranquilla y sus conversaciones con el Tolima tras la salida de Juan Cruz Real. Además, aseguró que David Mackalister Silva sería un excelente jugador para 20 o 30 minutos.

Sobre el Junior y su segundo semestre en el fútbol colombiano, afirmó que le gustó el tipo de campaña que hizo, a pesar de que no vio los partidos porque no estaba en Colombia: “(Fue) Un cambio brusco. A veces esos cambios se dan. De pronto (Arturo Reyes) organizó un poco mejor el equipo. Yo no vi los partidos porque no estaba en Colombia pero me gustó que hayan hecho ese tipo de campañas. Los equipos, como el Medellín, son descompensados. Mucho ataque y poca defensa, o mucha defensa y poco ataque. A mí me gustan los equipos un poco más equilibrados. Por ejemplo, al Medellín le faltó un poquito en la parte defensiva”.

Sobre Mackalister, Pinto afirmó que quizá no es un jugador que esté para los 90 minutos, pero que en 20 o 30 descompone al adversario: “No sé si tiene la cuerda para 90 minutos y partidos cada 72 horas, pero que es un jugador en el banco extraordinario, sí. Yo le dije personalmente que se prepare bien y que no de ventajas. En una selección, en 20 o 30 minutos descompone al adversario”

Por último, el colombiano de 71 años aseguró que tuvo conversaciones con el Tolima tras la salida de Juan Cruz Real, sin embargo, ya tenía conversaciones adelantadas con Costa Rica: “Hubo algunos contactos con Tolima cuando salió Juan Cruz Real. Yo aguanté un poquito porque tenía algo adelantado con Costa Rica. Vamos a esperar unos meses”.

