En el día del maestro, docentes se quejaron de su nuevo sistema de salud en Medellín

Desde el pasado primero de mayo el Ministerio de Educación a través del Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, Fomag, inició en todo el país el proceso de transición hacia el nuevo “Modelo de atención en salud para los docentes y sus familias” el cual busca, entre otras cosas, la eliminación de la intermediación, garantizar una mayor cobertura y flexibilidad en la prestación del servicio e integrar el sistema de salud y seguridad en el trabajo para aquellos docentes afiliados al sistema de salud del Magisterio nacional.

En la conmemoración del día del Maestro, Caracol Radio consultó las opiniones de los docentes que reciben atención en salud en la IPS Sumimmedical para afiliados al Fomag en la clínica Victoriana de la ciudad de Medellín, sobre los cambios que está llevando a cabo el Gobierno Nacional en la salud de los profesores luego de cerca de dos semanas de su aplicación. Esto respondieron:

“Lo más grave es tanta desinformación para las gestiones administrativas y especialmente la ausencia total de medicamentos”.

“Me parece que ha sido ese cambio muy brusco, alterando muchas cosas, las personas, el mal genio, el desespero, la ansiedad. Hay gente que no tiene medicamento, entonces es desesperada, no tiene plata para comprar medicamento, para reponer el medicamento que le falta, entonces es un caos”.

El problema según el gobierno

Es pertinente recordar que recientemente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, indicó que las dificultades que se han presentado para que este nuevo modelo de salud funcione como se espera es a causa de problemas con el software. También dijo que este es uno de los cambios que pretende implementar tras el fracaso de la reforma a la salud.

“No nos falta sino la coquita para venir a pedir una limosna”

Otra concentración de maestros se presenta en una de las farmacias de Summimedical ubicada sobre la Avenida La Playa en la comuna La Candelaria, centro oriente de la ciudad. Allí, los maestros denunciaron que se ven obligados a esperar entre cuatro y cinco horas para ser atendidos y muchas veces los medicamentos que requieren no están disponibles; a esto se le suma, según indicaron, cancelación de citas y demora en tramites médicos. Como responsable de esta situación señalan las reformas que lleva a cabo el Gobierno Nacional a la salud de los maestros. Estas son sus palabras:

“Que uno venga, digamos, y coja un turno, y me fui, dormí, comí, y vea, vine ahorita y nada. Y que le digan a uno que no hay medicamentos, más rabia le da a uno”.

“Jamás había hecho una fila de estas. Y estamos desde mediodía en adelante y vea la hora. Todavía faltan 200 cupos”.

“Me han negado mis citas médicas. Los medicamentos de control los he tenido que comprar yo personalmente. No nos falta sino la coquita para venir a pedir una limosna por la cual nosotros pagamos”.

Por último, los profesores expresaron su abierta desconfianza a que esta transición en su sistema de salud logre cumplir las metas que se ha trazado para los 818.960 docentes afiliados al sistema de salud del Magisterio del país, los cuales, en Medellín, deben esperar hasta altas horas de la noche para reclamar sus medicamentos durante la conmemoración del día del maestro en nuestro país.