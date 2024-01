Alberto Gamero: “No fue penalti, pero se pitó, no se puede llorar y solo queda remontar”

La Superliga 2024 comenzó con la victoria del Junior de Barranquilla sobre Millonarios por la mínima diferencia, gracias al solitario tanto de Carlos Bacca desde el punto penal. La serie se definirá la próxima semana en El Campín de Bogotá, escenario que ya acogió la disputa de un título entre ambos conjuntos (Copa Colombia 2022).

El cuadro albiazul regresó a la capital del país en la tarde de este viernes 19 de enero, luego de haber hecho trabajos de recuperación en las horas de la mañana.

Alberto Gamero y el argentino Santiago Giordana, que por cierto tuvo la oportunidad de hacer su debut con la casaca azul, hablaron con los medios de comunicación sobre lo ocurrido en el Metropolitano, lo enfocado que está el grupo de cara al partido de vuelta y el venidero duelo ante Independiente Medellín, el cual marcará el inicio de la liga colombiana.

Balance de Gamero y mente puesta en lo que viene

En cuanto a Gamero, las sensaciones del duelo de ida de la Superliga no fueron las mejores, pero recalcó en que la serie está abierta: “Balance negativo porque se perdió el partido, hay cosas por corregir, pero también hubo cosas buenas, más en el primer tiempo. Vamos a revisar bien y ya tendremos otra posibilidad el día miércoles”.

Adicional a lo anterior, el estratega manifestó sentirse complacido con la actuación de los recientes fichajes. Tanto Delvin Alfonzo como Danovis Banguero, que fueron titulares, “me gustaron mucho” porque “marcaron bien a dos jugadores peligrosos (Caicedo y Enamorado)”. Asimismo, indicó que Giordana también cumplió con un papel destacado.

También se refirió a la gran polémica del encuentro: la supuesta infracción de Yuber Quiñones contra Walmer Pacheco, que derivó en la pena máxima que Bacca transformó en gol. “Para mí no fue penalti. Lo he visto y de pronto hay otras cámaras que muestran algo diferente, pero en la que vimos no veo un penalti alevoso. Se pitó y uno ya no puede llorar, perdimos y ahora queda remontar el marcador”, sentenció.

Respecto al estado físico de David Mackalister Silva, Edgar Guerra y Luis Paredes, quienes no pudieron terminar el duelo por problemas físicos, Gamero reconoció que hay que ser cautelosos. Si bien el capitán está “un poco mejor” y no tendría problemas en jugar próximamente, en el caso de los dos extremos hay “inflamación de tobillo”, razón por la que están en duda para lo que viene. Ambos se unen al departamento médico que ya conforman Daniel Cataño, Sander Navarro y Juan Carlos Pereira, jugadores que siguen sin estar disponibles.

Finalmente, el estratega samario se refirió al inicio de la Liga frente al DIM, duelo pactado para este domingo: “Vamos a mirar cambios. Mañana (sábado) vamos a la concentración, armaremos el grupo de 20-22 jugadores y listo, no hay tiempo de nada más... Vamos a mirar las posibilidades con Giordana y con Castro. Si tirar a uno por un costado o jugar con los dos arriba. Todo eso lo entrenamos siempre y todas son posibilidades. He visto a Alfonzo de extremo, también. Vamos buscando que el grupo se sienta cómodo”.

“Pasamos una hoja que fue la Superliga y ya el domingo es la Liga con el primer partido. Toca comenzar a buscar esa clasificación.”, concluyó.

Giordana busca más oportunidades

En cuanto a Santiago Giordana, último fichaje de Millonarios en el mercado de fichajes para la temporada 2024, reconoció que le costó un poco el ingreso al partido en Barranquilla, debido a que fue el último en iniciar con la pretemporada, pero en su opinión lo hizo bien el poco tiempo que jugó.

“Me sentí bien, fui uno de los últimos en empezar la pretemporada y me costó un poco agarrar el ritmo de andar rápido, pero contento con esos minutos... Fue un partido de ida y vuelta, de mucho ritmo. Entré los últimos minutos y traté de hacerlo de la mejor manera. Desde el banco, a uno le cuesta entrar a ritmo, pero me sentí bien”, sentenció.

A pesar de la caída, el atacante confía en la remontada la próxima semana: “Contento la verdad por como me recibieron. Si bien no sacamos el resultado, estamos confiados de que tenemos aún el partido de local y los sacaremos adelante… Estamos tranquilos”.