Revelador testimonio del presunto asesino de una líder social en Landázuri

Luego que la comunidad capturara al presunto homicida de Arianed Hernández Linares de 54 años, el joven proveniente de la Costa Atlántica y de 23 años contó cómo ocurrieron los hechos.

Al parecer tenía una relación sentimental con la líder de las negritudes en el corregimiento La India. Hernández Linares además fue candidata al Concejo de Cimitarra hace 10 años.

La mujer fue interceptada por el joven y dos menores de edad de 12 y 13 años, “el niño me dijo que a esa vieja le dicen “La Española” y ya varias veces la han atracado. Ella andaba conmigo y me dijeron que estaba con el narcotráfico. Yo no me iba a meter en problemas con ella”.

Fue así como llegaron a la vivienda donde se encontraba la mujer, y según cuenta “nos iba a puñalar y yo le alcancé a cortar las venas”.

Llegaron en una moto a este lugar los tres, pero al parecer solo el joven y otro de los menores de edad cometieron el homicidio. “Uno se quedó en la moto y otro pequeño estaba conmigo. Yo me asusté y me ayudó a echarla para adentro”.

El hecho es materia de investigación. Al momento se espera que las autoridades correspondientes se encarguen del caso judicial del joven, quien terminó al final entregándose a la policía cuando fue capturado por las comunidades de la organización Tribunal Comunitario de Paz .

El cuerpo de la mujer fue hallado este jueves 18 de enero en horas de la tarde por una de sus vecinas. Presentaba signos de agresión en la boca y diferentes partes del cuerpo.