El hijo de Silvano Espíndola confesó su deseo de jugar en Millonarios: “Sería hermoso”

Marco Espíndola, hijo del mítico Silvano Espíndola, es uno de los refuerzos del Deportivo Pereira para el 2024. El joven guardameta se encuentra finiquitando unos detalles contractuales para ser presentado de manera oficial y con ello unirse por completo a los trabajos comandados por Leonel Álvarez.

En diálogo con El Vbar Caracol, Espíndola, de 25 años, dio detalles de sus virtudes bajo los tres palos y la experiencia adquirida el año anterior en el fútbol ecuatoriano, en donde logró marcar varios goles, incluido uno de arco a arco. Aprovechó además para hablar de la buena relación con su padre y la responsabilidad de mantener en alto el legado dejado en clubes como Millonarios, Independiente Medellín y Deportes Tolima.

Precisamente sobre el cuadro capitalino, el futbolista habló sobre su paso por las categorías menores bajo el mandato de Nelson el ‘Rolo’ Flórez e hizo público su deseo de llegar en algún momento de su carrera al equipo, aunque de momento está enfocado de lleno en la oportunidad que se le abrió en Pereira.

Inicios en el fútbol

Padres y comienzos

“El problema fue que siempre viví muy rodeado de gente colombiana, mi mamá también es colombiana entonces el acento argentino, a pesar de haber vivido muchos años allá, nunca se me pegó...Yo comencé haciendo mis primeros pasos en las inferiores con Argentinos Juniors y en River. Ahí fue donde realmente comencé”.

Buen juego con los pies

“Soy un arquero que me gusta estar muy involucrado. Mi papá jugó fútbol, él fue ‘10′ y hay cosas que uno no entrena ni aprende, sino que se heredan. A pesar de ser arquero, me gusta jugar con la pelota, me gusta estar involucrado. Llega un punto en el que todos los arqueros tenemos que tapar. Me gusta y me siento muy cómodo al momento de jugar, me gusta estar constantemente hablando con la defensa. No creo en bajarle caña a nadie, entonces van a tener allá atrás a un líder que le encanta estar ahí siempre... Tristemente, si uno mira el fútbol colombiano, no ves muchos arqueros con muy buena técnica o que se atrevan a jugar bajo presión. Este año, cuando empezó a sonar la posible venida al fútbol colombiano, me puse a investigar mucho y no vi mucho arquero que juegue. Me parece que esa es una de mis características más fuertes y las que me definen”.

Arquero goleador

“Me encanta patear penaltis. Si miras mi historial en la Sub 20, yo casi salí goleadores en Millonarios, pero al final del día el fútbol también es un negocio y del gol vive otra persona, el delantero. Muchas veces hay que respetar eso y entender que es mucho mejor para un delantero meter un gol y tener confianza, que tal vez uno como arquero... Ya metí uno de arco a arco. Fue una emoción, encima en un estadio tan grande como el Olímpico Atahualpa, donde Ecuador ha jugado tantos años como sede de Eliminatorias. Te podrás imaginar lo grande que es esa cancha. Son esos momentos donde uno ve que están mal parados. A mí siempre me metieron en la cabeza que uno como arquero tiene que ser el primer atacante, tienes que lastimar”.

Llegada al Pereira

Problema pequeño con la inscripción

“Yo llegué muy reciente, entonces está todo el tema de la transferencia, el sistema de la Conmebol y muchos papeleos. Hubo un papel mío malo, que se corrigió y ya se está tramitando todo... Como sugerencia del equipo fue mejor no estar en la presentación, siempre es mejor evitar. Igual yo estuve ahí en la primera fila, lo disfruté, lo gocé. Fue una noche hermosa, me encantó ver a los compañeros ahí, nos pudimos reír un rato con cada salida. Para mí fue una noche muy especial, poder conocer un poco lo que es la hinchada de este gran equipo. Me tiene encantado”.

Sueño de padre e hijo

“Tengo 25 años y me parece que vengo en mi mejor momento, estoy listo para afrontar todo lo que se viene... Con mi papá, la verdad, esto ha sido un momento muy especial. Estamos muy emocionados, muy felices, con muchas ganas de poder estar más involucrados en el esquema, en el día a día. Por ahora estoy en semana de adaptación. Me parece que hacen las cosas muy bien en este equipo, no te dejan tocar cancha hasta que no estén 100% seguros de que no te vayas a lesionar. Por detalles como esto es que uno ve que en los últimos años han salido campeones, han podido llegar a cuartos de final de Libertadores. Por ahora, con mi papá, estamos manejando la ansiedad de querer estar en la cancha y todo eso. Estamos muy felices y alegres”.

Sorpresa por la afición matecaña

“El día la presentación puede ver un poco lo que es esta hermosa hinchada. Quisiera vivir un partido con la hinchada para poder entenderlos mejor, para que el día de mañana poder pelear por ellos en la manera que se merecen”.

El tema Millonarios

Categorías menores del azul

“Por el tema de como funcionan los jugadores juveniles, yo estaba en Selección Colombia desde los 15 años. Llegó un punto en el que no podía jugar en Argentina y con 17 años comencé a jugar con Millonarios, ahí fue que firmé mi primer contrato profesional... Tuve a Nelson Flores. Fue un muy buen técnico, de mis primeros referentes. Me tuvo como capitán por dos años, a pesar de ello de ser uno de los más jóvenes del grupo. Para mí fue una experiencia espectacular”.

Deseo de vestir los colores que vistió su padre

“Para mí sí fue una cosa de mucho orgullo. Imagínate, en Argentina yo jugué en Argentinos Juniors, que fue donde salió él; también pude jugar en Millonarios en las inferiores, haciendo torneos muy importantes, con una base juvenil muy importante. La verdad les agradezco muchas cosas porque inculcaron en mí muchos valores y muchas cosas que yo cargo conmigo hasta el día de hoy. En cuanto a jugar allá profesionalmente, sería hermoso. Es una institución muy grande, pero hoy estoy tan feliz aquí en Pereira, que la verdad ni se me había cruzado eso por la cabeza...