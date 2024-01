Autoridades del Tolima reportan normalidad tras fuerte sismo

Ibagué

Tras el fuerte sismo que se presentó en el centro y suroccidente del país que tuvo una magnitud de 5.6 grados en la escala Richter y epicentro en la población de Ansermanuevo, Valle del Cauca, las autoridades del Tolima no reportaron hechos que afectaran la cotidianidad de la comunidad.

La directora de gestión del riesgo del Tolima, Andrea Mayorquín, señaló que tras un barrido telefónico por los 47 municipios no se reportaron averías en estructuras o algún daño particular en alguna edificación. A través de la sala de radio no se recibieron reportes de alguna emergencia como consecuencia del sismo.

A nivel de prevención, se limitó el ingreso de personal y contratistas al edificio de la Gobernación del Tolima mientras se realizó una evaluación a la estructura. Entre tanto, se suspendió el paso de vehículos por el túnel Sumapaz en la vía Melgar-Bogotá, mientras se verificó la estructura. Minutos después se reanudó el paso de vehículos.

Por su parte, la secretaria de ambiente y gestión del riesgo de Ibagué, Jessica Salcedo pidió a la comunidad que en este tipo de eventos mantener la calma, adoptar un plan de emergencia familiar y evitar cerca o debajo de estructuras eléctricas además evitar el uso de ascensores.