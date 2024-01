Aleks Syntek: “Estar en La Voz Kids es una experiencia mágica

El cantante mexicano Aleks Syntek pasó por los micrófonos de 10AM Hoy por Hoy de Caracol Radio sobre su carrera y participación como jurado en el programa ‘La Voz Kids’. Afirmó que se siente muy agusto en Colombia, más aún cuando su última visita fue en 2017.

“Estar en la Voz Kids es una experiencia mágica, ya había sido coach en México junto a Alejandro Sanz, Lucero y Espinosa Paz porque los adultos son más complicados. Los niños son más flexibles, hacen más equipo y no dramatizan

Talento de los niños

33 años en la música y está sorprendido por las capacidades de los participantes y más aún porque piden canciones de catálogo, de compositores tradicionales y escogen con muy buen gusto éxito de Fito Páez, Andrés Cepeda, Aterciopelados, Soda Stereo y más.

“No he estado con las canciones de moda, no hice bachata y urbano, decidí hacer mi propio estilo musical. Nunca me he valido de vulgaridad para atraer al público en mis canciones. Como papá me preocupo que los niños estén expuestos a mensajes que no sean aptos para ellos”, reiteró.