Polémicas del Gobierno, ¿hay gastos inoficiosos o buenas inversiones?

En Hora20 el análisis a las polémicas que rodean al gobierno, polémicas que para algunos están rodeadas de gastos inoficiosos y que para otros son inversiones que hace el Gobierno. Se habló de la gestión de los recursos, de los problemas de administración pública y del tono de la oposición. También una mirada a los ceses al fuego: el que se acaba de prorrogar con el EMC y las condiciones que establece el presidente Petro para la prórroga del cese con el Eln.

El gobierno de Gustavo Petro llegó al poder bajo una plataforma de cambios y transformaciones, atado a este discurso estaba el de la austeridad en el Estado, el ahorro en el gasto y la intención de evitar el despilfarro. En 2022 se presentó un plan de ahorro, en abril del 2023 se conoció otro decreto y ahora para el 2024 otro plan de recortes y ahorros. Sin embargo, este gobierno, como otros en el pasado han sido objeto de críticas por lo que se puede considerar gastos inoficiosos, basta con recordar las cortinas de $600 millones en el gobierno Santos o el viaje del presidente Duque con su familia a Panaca para celebrar un cumpleaños.

El gobierno ha estado bajo la lupa por cuenta de algunas polémicas, por un lado, la publicación de La Silla Vacía en la que se contaba cómo el séquito de Verónica Alcocer, esposa del presidente Petro, le ha costado al país unos mil millones de pesos entre maquilladores y asesores personales que se contrata a través de otras entidades; el gobierno respondió que se cumple una función pública. Otra polémica es la de esta semana, el alquiler de una casa stand en Davos para promocionar a Colombia y la cual costó unos $4.800 millones de pesos; el gobierno defendió el gasto diciendo que es una inversión para atraer turistas al país. A estos hechos se suma el cuarto contrato para Nerú, que esta vez será por $88 millones de pesos y un contrato para el padre Álvaro Duarte para mejorar el clima laboral en la Presidencia por $59 millones de pesos. Por último, está el gasto de $650 millones de pesos en el periódico oficial del Gobierno “Vida”, el cual tendrá unos 500 mil ejemplares, seis ediciones y la polémica porque en su primera edición publicó cifras y datos de entregas de tierras que no coinciden con las publicadas por las propias entidades oficiales.

Lo que dicen los panelistas

Nicolas García, exgobernador de Cundinamarca,planteó que más allá de si lo de Davos vale la pena o no,el presidente todos los días genera cosas que nos distrae de lo importante,”nos estamos concentrando en un debate que hay que dar, es la incoherencia en el pensar, el decir y el hacer, pero se está dejando de lado lo importante: los proyectos profundos que necesita el país”. Agregó que sepuede hablar de un tema de pertinencia frente a las decisiones que toma el gobierno,”hoy vemos que puede haber un desatine en pertinencia frente a lo que se quiere hacer. No encontraremos en los informes sobre lo de Davos algo que nos muestre que hay una ilegalidad, más allá del debate de decir: con esa plata se hacen otras cosas”.

Frente al periódico Vida, apuntó que todos los gobiernos hacen un esfuerzo por comunicar y se critica que no se comunica a veces lo suficiente, pero advierte que el punto central es la veracidad de la información.

ParaMaría Alejandra Villamizar, periodista y columnista en El Espectador,elGobierno no tiene gente buena gobernando, “hay fuego amigo, hay discusiones internas que lleva a que decisiones no las asuma nadie. No hay una cabeza gerenciando la casa, no hay un norte ni visión”, pues recordó que el Presidente se llama como revolucionario y rebelde, “eso plantea luchas que no se aterrizan a la cotidianeidad con cosas pequeñas”. Sobre la polémica de Davos, dijo que este no es un asunto pequeño,”a quién se le ocurre en ese escenario, el Presidente pidió lo de la casa desde hace un año y entonces la gestión que hace ProColombia debe pasar por una serie de condiciones”, además, dijo que la duda debe estar sobre la pertinencia,”¿qué hace Colombia gastando plata en un escenario como Davos? cuando no es para promocionar el turismo y no es un espacio para Colombia”.

José Feliz Lafaurie, presidente de Fedegan y negociador en el proceso de paz con el Eln, planteó quepan y circo es lo que vemos en Colombia, “para gobernar se necesita un nivel de confianza y todos estos hechos afectan el nivel de confianza en las instituciones y en el Gobierno”. Sobre el periódico vida dijo quelascifras del sector de tierras y reforma rural son terribles, “la propia ministra ha dado información totalmente diferente a esa. Lo del periódico no va a salir bien porque se necesita tener la conexión y velocidad de publicar las cosas”.

En cuanto al avance del proceso con el Eln, dijo que este diálogo cada vez entra en un escenario más crítico,”eltema del secuestro fue difícil en México, ahora se debe pactar un cese con acciones mucho más claras para dar garantías a la población civil”.

Para Angélica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde,la realidad es compleja, gobernar a Colombia es difícil y cuando se tienen problemas complejos no se pueden distraer ni caer en ruidos innecesarios. “Hay gastos necesarios y hay cosas impresentables”, pues señaló que no tiene sentido contratar un coreógrafo, “todo servidor está atado a una caja de compensación; el Gobierno no tiene que dar papaya por este tipo de cosas”. Frente a las críticas que se han generado por los gastos de la esposa del Presidente, dijo quela figura de primera dama es más de razón social o cultural, pero no es institucional o con funciones, “el presidente de Chile terminó la figura de primera dama, entonces creo que siempre ha sido polémico”.En ese sentido, explicó que ladiscusión es sobre la necesidad de una figura y recursos públicos para el equipo, “si no tiene funciones públicas debe gozar de seguridad, de protección y ya”